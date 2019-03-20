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勝利「1個月犯了12條罪」！　網猜下場超慘…搖頭：會被關到老死

記者田暐瑋／綜合報導

勝利從投資的夜店被爆有男子遭毆打，1個月以來像是連環砲一般，已經被爆出11條違法行為，他才剛發表聲明澄清沒有替客戶仲介正妹賣淫，20日又被踢爆他的夜店Burning Sun讓未成年人進夜店玩樂，被抓包後偷偷塞了2000萬韓幣賄賂警方平息此事，再度引發軒然大波。

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勝利的夜店2018年被爆出偷偷開放未成年學生入店玩樂，但最後因罪證不足不了了之。20日又有韓媒挖出此事踢爆，當時為了平息此事件，Burning Sun的代表私下塞了2000萬韓幣（約60萬元台幣）給一位姜姓警察，被懷疑這些錢的其中一部分則是用來賄賂了負責此事的調查組，希望能藉此全部封口。

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▲▼背後勢力曝光！勝利勾結總警　爆出「還有2警察」傳喚調查。（圖／翻攝自YTN）

▲勝利爆出勾結總警。（圖／翻攝自YTN）

對此，勝利的律師表示勝利並不知道此事，但警方目前正在重新著手調查。不只如此，勝利夜店確定染毒，其中一位叫做ANNA的MD（企劃）是大陸人，負責安排大陸客人來店玩樂，還會提供非法藥品助興，ANNA雖否認供毒，但她的頭髮裡驗出了吸毒的陽性反應，勝利的夜店儼然成為毒窟。

▲勝利12條罪名。（圖／翻攝自微博）

▲勝利和夜店的大陸MD合照。（圖／翻攝自微博）

1個月以來，勝利身上的醜聞接二連三，有網友細數他目前背負的罪名竟然高達11條，再加上最新爆出的讓未成年進夜店一事，與他有關的就有足足12條嚴重罪行，包括洗錢、逃稅、性招待、鬥毆、下藥、賭博、海外拉皮條、賄賂、放未成年人進夜店、偷拍、毒品流通、官商勾結，不少網友搖頭「全部加起來真的會被關到老死」、「從偶像變成罪人」。

▲勝利12條罪名。（圖／翻攝自微博）

▲勝利12條罪名。（圖／翻攝自微博）

勝利19日獨家回應韓媒《시사저널》時表示：「所有的事情都是從KAKAOTALK聊天室開始，就像我們在對話裡寫『警察總長』一樣（後來被發現藝人們認知的官階有誤）。我們其實什麼都不知道，都是傻瓜、朋友之間互相吹牛，裝腔作勢。但現在卻演變成逃稅、勾結警察的輿論。事實上，現在的情況是即使說真話也沒有人相信，連調查機關也認為KAKAOTALK聊天內容都是事實和證據。 」認為自己相當無辜。

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勝利, 李宗泫, 鄭俊英

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