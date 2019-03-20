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楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

▲楊祐寧新歡。（圖／鏡週刊提供）

3/15 00：46 Melinda下車後，熟門熟路地快速閃進楊祐寧家大門，猶如回自己家一般。

圖文／鏡週刊

楊祐寧自從2015年斷了郭采潔後，就一直沒再公開戀情。其實他的愛情早已悄悄地開了花，而且經過2年的交往，「祐嫂」早已獲得楊祐寧的媽媽認證，本刊直擊「婆媳倆」相約吃高級壽司，餐畢她更與楊祐寧一前一後回到男方在信義區的住所，可見2人早已展開同居模式。

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2年前，楊祐寧在上中國大陸綜藝節目《花兒與少年》時，意外被男星井柏然套出已有女友的祕密，但當時他並未否認。原來他把女友藏得很好，也沒有留下什麼「拍板確認」的決定性證據，直到楊媽媽跟著準媳婦大啖日本料理。

▲楊祐寧新歡。（圖／鏡週刊提供）

▲3/14 23：10 Melinda與楊祐寧媽媽在吉兆割烹壽司用餐長達4小時之久，準婆媳倆吃吃聊聊好不開心。

3月14日晚間，1名穿著灰色毛衣，樣子神似女星陸明君的長髮馬尾輕熟女進入東區一餐要價5,000元以上的高檔日本料理餐廳「吉兆割烹」用餐，直到凌晨快12點半，早就過了店家打烊時間才離開，且餐廳老闆還親自護送到門口，顯示該女的熟客地位。而馬尾女身旁還有一位穿著打扮樸素簡單的中年婦人，定睛一看正是楊祐寧的媽媽林美麗。只見馬尾女非常親熱地摟著楊媽媽的肩膀邊走邊聊，又細心地叫來一輛UBER，殷勤招呼楊媽媽上車，看來簡直就像是一場「婆媳的約會」。

▲楊祐寧新歡。（圖／鏡週刊提供）

▲Melinda與楊祐寧媽媽（圖／鏡週刊提供）

▲楊祐寧新歡。（圖／鏡週刊提供）

▲Melinda與楊祐寧媽媽（圖／鏡週刊提供）

馬尾女與楊媽媽上了車後，車子直奔楊祐寧父母在吳興街的住所。把楊媽媽送回家後，UBER最後在離附近不遠的台北信義涵館停車。車一停妥馬尾女熟門熟路地進了家門。20分鐘不到，目前被中國大陸稱為「台灣電影圈小生人選中流砥柱」的楊祐寧，竟也搭著另一輛UBER回來，他雖然在門口觀望了一陣子，卻也直接推門進入，與馬尾女的關係，從此確立。且2人一前一後回到家，很明顯小倆口早已過著同居生活。

▲楊祐寧新歡。（圖／鏡週刊提供）

▲今年大年初一楊祐寧（前排右一）全家福聚餐，Melinda（箭頭處）也以楊祐寧女友身分出現在照片中，儼然已是楊家一分子。（翻攝自林美麗臉書）

楊祐寧被目擊與馬尾女一前一後進家門，開啟同居模式，2人的戀情也因而正式曝光。說起這位正牌祐嫂，與楊祐寧的前任女友郭采潔可說是完全不同類型的女生，且之前還與周興哲談了一段相差6歲的姐弟戀。

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楊祐寧, 郭采潔, 周興哲

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