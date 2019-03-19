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3000日粉護航跪求「李宗泫不要退團」！　暴走灌爆鄭容和IG：拜託救救他

記者田暐瑋／綜合報導

CNBLUE吉他手李宗泫爆出是鄭俊英「淫魔群組」爆出的第5人，向鄭俊英討要女人的對話也曝光，但他並未像師兄崔鍾訓、好友勝利等人一樣宣布退團或引退，只有刪光IG所有文章，龜縮舉動惹毛大票韓粉，紛紛要求他退團，唯獨日本粉絲希望他留下，甚至還請求鄭容和出手救他一把。

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李宗泫人在當兵中，一開始雖透過經紀公司對外致歉，但同時也刪光IG所有貼文，至今並未再發聲。同為淫魔群組成員的勝利、崔鍾訓、鄭俊英都已宣布引退、退團，唯獨他繼續留在CNBLUE，此舉引來南韓民眾及粉絲不滿，CNBLUE韓粉已經發出2次聲明，強烈要求他立刻退團，以免拖累整團名聲。

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▲李宗泫。（圖／翻攝自IG）

▲日粉絲跪求鄭容和拯救李宗泫。（圖／翻攝自change.org）

不過日本粉絲卻不這麼想，在另一個網路平台上發起連署請願，希望FNC娛樂不要讓李宗泫退團，截至目前已有超過3000人支持，成了跨國粉絲之間的對戰。事實上，在李宗泫被爆出是第5人開始，就有日本粉絲到鄭容和的IG留言灌爆，拜託鄭容和能救救李宗泫，一度還登上微博熱搜。

日本粉絲心疼的不只是李宗泫，就在崔鍾訓被爆出對話紀錄後，日本粉絲也是第一時間到李洪基IG留言說：「拜託了，請不要放棄鍾訓！」但李洪基只回了：「放棄了。」最後崔鍾訓也宣布退出FTIsland及演藝圈。

▲日粉絲連署。（圖／翻攝自change.org）

▲日粉絲連署。（圖／翻攝自change.org）

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李宗泫, 鄭容和, 鄭俊英

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