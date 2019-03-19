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孫安佐又闖禍！找妹色聊「早上有壞壞嗎」　校方抓狂開砲嚴懲

娛樂中心／綜合報導

孫安佐轉型成為超夯YouTuber，目前就讀能仁家商，回歸高中校園生活，日前更和網紅米砂（Misa）在學校拍片，除了體驗上課內容，下課時還在教室大聊性事，被爆料惹毛校方，打算要對他進行處分。對此，校方坦言已和教育局提出「校安通報」，且和孫安佐一開始提出的影片內容不符，據校規規定若涉及相關問題，將記大過處分。

據《壹週刊》報導，米砂和孫安佐在校園合作拍片，下課時卻問其他男同學有關AV女優問題，還問孫安佐什麼時候DIY，能仁家商的學務主任廖珮玲對此感到不滿，表示米砂進校園拍片沒有通報學校，孫只跟導師講好，因為擔心這對學校的校譽可能帶來負面影響，「其實以性平來講是不恰當。」所以已經跟教育局提出校安通報。

▲米砂和孫安佐拍片。（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

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▲米砂和孫安佐拍片。（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

孫安佐科主任表示，雖然因為演藝科學科的特殊性，沒有嚴格管控網紅在校拍片，但有交代孫安佐必須要把關內容，更直言現在PO出的影片和當時孫安佐報備的內容不符。學務主任則認為米砂只在乎點閱率的行為很不妥，至於孫安佐，雖然會傾向溝通，不過有違反校規，還是會以校規處置。

據能仁家商在網路上公布的校規中，其中一條明文規定「學生未嚴守性別平等及人際相處分際，造成危害校園學習環境秩序、公共利益或影響其他學生權益，破壞校園安寧者」將處大過處分，情節重大者則是留校察看，確實闖了大禍。

▲米砂和孫安佐拍片。（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

▲米砂和孫安佐拍片。（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）

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孫安佐, 米砂, 能仁家商

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