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莊凱勛「整容」讓人認不出！大變身「單眼皮+肥臉頰」成惡夢

記者林奕如／台北報導

莊凱勛拍攝新加坡電視劇《伺機》，不僅挑戰10年前後整形妝容，眼皮、臉頰徹底大變身，讓人第一時間難以相信眼前的人是莊凱勛。角色設定是在日本長大，開拍前找日文老師惡補，老婆及經紀人都成為他背台詞的好幫手，對手戲的日本演員芦川誠（Makoto Ashikawa），也都大讚他口音道地。

▲莊凱勛與芦川成新加坡電視劇《伺機》 。（圖／凱渥提供）

▲莊凱勛與芦川誠合作新加坡電視劇《伺機》 。（圖／凱渥提供）

角色跨越10年光陰背景，需將原本面貌全面改造，超越傷口的特殊妝等級，讓他現在想起來只能用「惡夢」來形容，他說，對自己和化妝師都是嚴峻的挑戰，每天需要凌晨三點半起床，化3小時的妝後才能出門拍攝，讓他和化妝師天天都睡不飽。

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▲莊凱勛與芦川成新加坡電視劇《伺機》 。（圖／凱渥提供）

▲莊凱勛為戲變身，每天要花3小時化妝 。（圖／凱渥提供）

化妝過程要先把莊凱勛的雙眼皮蓋掉，再把他的臉頰弄肥，整個妝要撐完一整天拍攝，要應付鏡頭的特寫，並且不穿幫真的很不容易，還得習慣眼睛變單眼皮之後視線範圍縮小，以及放飯時因為臉部緊繃，所以嘴巴不能張太大的，最大的開合度是一根半的手指寬，但好處就是強迫莊凱勛改掉吃飯太快的習慣；拍完後讓他直呼：「謝天謝地，我們熬過去了。」

莊凱勛和偶像北野武導演的御用演員「芦川誠」合作，讓他覺得作夢也會笑。他大讚日本演員對於關於角色功課會做到120%，讓演出對手戲的他更容易投入角色情緒。這次挑戰日語演出，他表示日語最困難的地方在於，即便相同發音，不同語調高低長短都會改變表達意思及情緒，就怕講對了台詞，失了該有角色情感表現。

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