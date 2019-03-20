陳珮騏手術燒10CM子宮肌瘤！身旁的人竟是「前夫的她」

記者林奕如／台北報導

陳珮騏拍八點檔資歷超過10年，長期下來日夜顛倒，子宮肌瘤長到10公分，她1月份安排「熱消融技術」手術，4月份再去追蹤檢查，她說，手術中採用半麻醉，若是哪裡不小心燒傷，一覺得痛就通知醫生，手術前後花費約4小時，躺到整個人全麻，「我就想辦法睡覺，要自己不要想太多。」

▲陳珮騏子宮肌瘤10公分，1月份才剛動完手術 。（圖／華視提供）

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陳珮騏今錄華視《超級同學會》，提到手術當晚就下床走動，醫生也說沒見過這麼有精神病人，隔天做家事、開車辦事等，身體狀況恢復不錯，她也說：「大家都很疼我，當時檢查的時候，醫生說要寫緊急聯絡人，當下不知要填誰，就在私人臉書說，就有100多個好友說填我。」這次手術由前夫堂妹陪同，她和對方相處像親妹妹，對方還特別請假從新加坡飛來。一票好友、公司的人說要探視，陳珮騏不想素顏被看到，笑說不准他們來。

▲主持人黃子佼（佼佼）、卜學亮（阿亮）。（圖／華視提供）

之前抱病相挺《金家好媳婦》，一殺青後安排手術，但她也列在《炮仔聲》演員名單內，打算何時進劇組？她說：「我還是喜歡演戲，他們目前沒有安排，我就專心休息，但有承諾劇組，只要他們需要，我沒有別的事情，就會去演出。」她也感嘆：「人生都走到這裡，對手術太緊張會害到自己，所以就轉念，好跟不好老天爺會眷顧。」