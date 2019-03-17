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呂文婉林姿佑衝吳哥窟姊妹廟還願　超靈驗「真的實現了！」

記者林奕如／柬埔寨報導

呂文婉、林姿佑二度探訪千年神話國度柬埔寨，第一站就到靈驗姊妹廟還願。呂文婉透露，之前祈求事業成功，結果投資不虧本，加上新網路節目《呂氏春秋》（暫定）找上門，更考上夢想已久的台北教育大學在職碩士班；林姿佑2年前從購物台退下，現轉戰網路直播成功，月收入是之前3倍。

▲呂文婉、林姿佑柬埔寨吳哥窟「姊妹廟」還願。（圖／記者林奕如攝）

▲林姿佑、呂文婉衝柬埔寨「姊妹廟」還願。（圖／記者林奕如攝）

兩人認識20年，但直到5年前彼此才開始變熟，呂文婉、林姿佑兩人以姐妹相稱，相處模式一路鬥嘴，愈吵感情愈好。這次一起擔任酷吉旅行社X柬埔寨航空親善大使，帶團直飛吳哥窟旅行，沿途直播、錄影加上拍照超忙碌，呂文婉幽默笑說：「找我們的原因，就是需要這麼愛講話的人。」

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▲呂文婉、林姿佑柬埔寨吳哥窟「姊妹廟」還願。（圖／記者林奕如攝）

▲林姿佑、呂文婉祈求事業順利。（圖／記者林奕如攝）

去年8月兩人先來踩點，呂文婉、林姿佑到姊妹廟許願，願望一一實現超靈驗。呂文婉祈求事業方面：「以前被定型名嘴太久，現在希望轉型，更廣度發展，目前有網路新節目找上門，預定找話題人物上節目，用我的角度去對話、呈現更真實一面。」她事業為重不求感情，更玩笑：「難道我求姻緣？」

▲呂文婉、林姿佑柬埔寨吳哥窟「姊妹廟」還願。（圖／記者林奕如攝）

▲呂文婉、林姿佑姊妹廟還願。（圖／記者林奕如攝）

林姿佑當了12年的電視購物專家，2017結束購物台工作，現在轉戰網路直播，堅持不寫業配文，只推薦自己用過的產品，甚至還會談廠商，自己做頭家，比起之前月收約15萬元，現在是3倍之多，她說：「大家想說我消失了，但我比以前更忙，以前顧家、小孩太辛苦，現在就希望能夠邊玩邊賺錢。」

▲呂文婉、林姿佑柬埔寨吳哥窟「小吳哥」。（圖／記者林奕如攝）

▲林姿佑、呂文婉參訪小吳哥。（圖／記者林奕如攝）

此外，兩姐妹第一天行程先探訪小吳哥（Angkor Wat），興建於十二世紀，為國王蘇耶跋摩二世興建，建造時間歷時30年， 小吳哥是吳哥遺跡中唯一坐東朝西的寺廟，剛好適合觀看日出。整體佈局喻意為宇宙，中央高塔是世界的中心，是眾神居住的須彌山，寺廟周圍的層層迴廊象徵著人類居住的世界，最外圍環繞的護城河則是代表著海洋。

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關鍵字

呂文婉, 林姿佑, 柬埔寨, 吳哥窟, 小吳哥, 姊妹廟

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