林姿佑甩小亮哥「Villa戲水煞到他」　呂文婉爆：懷疑婚姻有危機！

記者林奕如／柬埔寨報導

林姿佑、呂文婉名人帶路柬埔寨，全程貴婦行程，入住五星級暹粒聖卡渡假村（Sokha Siem Reap Resort），享受SPA按摩等服務，還有小鮮肉帥哥開園區車接送，兩人參訪villa套房在泳池開心戲水，林姿佑看膩身旁姐妹淘，笑說：「我可以換一個人嗎，覺得剛剛司機不錯。」

▲▼呂文婉、林姿佑Villa套房開心戲水。（圖／記者林奕如攝）

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姐妹淘在旅途中一路鬥嘴，感情反而愈吵愈好，林姿佑談到柬埔寨小鮮肉，呂文婉開玩笑：「我早就懷疑她跟小亮哥婚姻有危機。」眾人笑問：「這可以寫嗎？身份證看一下。」林姿佑連忙否認，直呼：「她現在滿嫉妒我的，現在兒子外出讀書，家裡只剩下我跟老公，有很多時間吃飯談戀愛，她就會一個人。」呂文婉作勢哀怨喊：「我很Lonely。」

▲園區接送車，林姿佑相中小鮮肉司機。（圖／記者林奕如攝）

林姿佑和小亮哥結婚20多年，育有2個寶貝兒子，目前學霸大兒子是美國名校喬治華盛頓大學大四生，小兒子則就讀淡江大學，她2年前退出購物專家，開始轉戰網路直播，直接跟廠商合作，自己做老闆，月收入是之前購物專家3倍，她感嘆：「之前顧家、小孩辛苦，覺得老了不要這樣，現在就是要邊玩邊賺錢。」

▲呂文婉、林姿佑姐妹淘開心旅行。（圖／呂文婉提供）

小亮哥鮮少在銀光幕前現身，林姿佑透露他現在轉廣播電台，一天主持2個時段，時間都被卡死，被問這次怎麼沒有一起來，她笑說：「他太龜毛了，出去玩感興趣的就是澳門跟拉斯維加斯。」她一人跟姐妹淘呂文婉旅行，樂得自在。

這次旅行柬埔寨吳哥窟，林姿佑震撼千年遺跡，「你站在這地方，想像好幾千年前有大象動物、有平民、有國王進進出出，頓時覺得人生不用太過於計較，人走到最後一切化為平淡跟烏有，也很驚嘆到底這建築物是怎麼蓋出來。」

呂文婉和遺跡合影，留下永恆回憶，她說：「第一次看到十分震懾，感覺到人很渺小，這些千年建築，有很多智慧在裡面，光是我們走過護城河，裡面就有很多雕工，現在已經斑駁，有一點蕭瑟但又很壯觀，真的很感動。」