ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

霍建華林心如愛女超神秘　謝佳見滿口稱讚：她打敗所有嬰兒

記者林奕如／台北報導

謝佳見來台發展多年，和林心如合作《16個夏天》熟識，和周興哲、許瑋甯、鄒承恩組成「五人幫」，前陣子才合體聚會，照片意外曝光一萌娃，被說是林心如女兒小海豚，謝佳見代為澄清否認，由於小海豚從未曝光，他說：「有看過心如女兒，你看到她的時候，就會想這麼美的女生，不管是五官立體、身材比例修長，就是完美，打敗所有嬰兒。」

他14日出席行李箱品牌Samsonite活動，一現身就吸引師奶們搶拍，恰好今天是白色情人節，還有粉絲快遞紅玫瑰花束。他在新戲《我是顧家男》戴假髮拍戲，造型衝擊大家，他說：「這頭髮我確實有點抗拒，很擔心大家沒辦法接受，但駕馭了之後，覺得還不錯，有幫角色加分。」

▲▼謝佳見擔任Samsonite一日店長。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼謝佳見擔任一日店長，粉絲快遞紅玫瑰花束。（圖／記者張一中攝）

▲▼謝佳見擔任Samsonite一日店長。（圖／記者張一中攝）

劇中角色跟以往不一樣，謝佳見飾演楊謹華舊情人，分手後依舊是好友，但有過度換氣症，甚至有些抑鬱，被說是恐怖情人，他說：「第一次出鏡很漂浮感覺，是角色設定關係。」至於長假髮問題，他一開始也不習慣，一開始還拒絕「可以不要嗎？」但最後被說服改變造型，粉絲則稱讚「怪美的」，但他笑說之後不會留長髮，也羨慕黃河長髮很帥，有文青氣質，剃平頭也一樣有魅力。

▲▼謝佳見擔任Samsonite一日店長。（圖／記者張一中攝）

▲謝佳見新戲用假髮LOOK現身。（圖／記者張一中攝）

身旁好友結婚生子，謝佳見坦言也一直很想生小孩，但可遇不可求，他前陣子進行身體健檢，順便了解精子品質，有考量去海外冷凍精子一事，「醫生說男生不用擔心，70歲還是可以用，只要有個對的時機。」是否有想過藉助醫學方式生子，他說，目前還沒有深入研究，但若用醫學方式擔心爸爸會唸，爸爸是否催生抱孫，他連忙回說：「好一陣子沒有跟他聯絡。」

推薦閱讀

《花不棄》東方炻真人長這樣！林柏宏「脫下古裝」網驚呆

《花不棄》東方炻真人長這樣！林柏宏「脫下古裝」網驚呆

陳庭妮和胡宇威緋聞一傳6年！甜讚他新電影演出：滿不一樣

陳庭妮和胡宇威緋聞一傳6年！甜讚他新電影演出：滿不一樣

謝佳見長髮LOOK登場《我是顧家男》　工作人員說神韻像費翔

謝佳見長髮LOOK登場《我是顧家男》　工作人員說神韻像費翔

陽副總終於親到了！禾浩辰浪漫KISS安心亞「先充血」

陽副總終於親到了！禾浩辰浪漫KISS安心亞「先充血」

人妻柯佳嬿拍吻戲不報備　許光漢禮貌：我先傳訊坤達哥

人妻柯佳嬿拍吻戲不報備　許光漢禮貌：我先傳訊坤達哥

《皓鑭傳》大爛尾「吳謹言消失了」！網爆「真正結局被逼刪」

《皓鑭傳》大爛尾「吳謹言消失了」！網爆「真正結局被逼刪」

獨／導演醉酒噁喊：給我親一下！女星尹嘉萱遇潛規則「大叫抵抗」

獨／導演醉酒噁喊：給我親一下！女星尹嘉萱遇潛規則「大叫抵抗」

《一吻定情》電影找王大陸林允演出！「原版湘琴」林依晨力挺說話了

《一吻定情》電影找王大陸林允演出！「原版湘琴」林依晨力挺說話了

專訪／林柏宏看《花不棄》結局哭了：感情世界就是不公平的吧！

專訪／林柏宏看《花不棄》結局哭了：感情世界就是不公平的吧！

張家慧帶3歲兒長征美國1600公里　逢加州豪雨「山路驚魂」

張家慧帶3歲兒長征美國1600公里　逢加州豪雨「山路驚魂」

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

有馬妹出軌洋小王被甩了！　「沒錢只好回老公身邊」…起底難堪真相

李洪基痛心首發聲！　眼看崔鍾訓毀了11年心血…悲回「放棄了」

雞排妹「無碼素顏床照」流出！　網一看全暴動：受不了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝佳見, 楊謹華, 黃健瑋, 我是顧家男, 毛弟, 邱宇辰, 霍建華, 林心如

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黑嘉嘉奪「日本圍棋戰2019季軍」　被封神似佐佐木希！
  2. 庹宗華醉鬧機艙　庹宗康曝哥哥「失誤」：他真的心情不好
  3. 快訊／崔鍾訓認了淫片老司機對話　「我非常羞愧」
  4. 漫威首部華人超級英雄《上氣》導演確定！驚奇隊長好麻吉
  5. 霍建華林心如愛女超神秘　謝佳見滿口稱讚：她打敗所有嬰兒
  6. 白皙正妹供挑！勝利：哪種妹不錯？　「拉皮條」關鍵證據曝光
  7. 林明禎公開約跑！　情人節「一次見5位跑友」全男的
  8. 台灣媒體首度挺進葉門　記者「攝影腳架」被當武器扣留
  9. 直擊／16歲木村光希英文流利對答！　媽靜香銳利盯場
  10. 曾莞婷躺床照「釦子沒扣」半球走光！　網暴動：衣服穿好…她道歉了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366