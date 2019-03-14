霍建華林心如愛女超神秘　謝佳見滿口稱讚：她打敗所有嬰兒

記者林奕如／台北報導

謝佳見來台發展多年，和林心如合作《16個夏天》熟識，和周興哲、許瑋甯、鄒承恩組成「五人幫」，前陣子才合體聚會，照片意外曝光一萌娃，被說是林心如女兒小海豚，謝佳見代為澄清否認，由於小海豚從未曝光，他說：「有看過心如女兒，你看到她的時候，就會想這麼美的女生，不管是五官立體、身材比例修長，就是完美，打敗所有嬰兒。」

他14日出席行李箱品牌Samsonite活動，一現身就吸引師奶們搶拍，恰好今天是白色情人節，還有粉絲快遞紅玫瑰花束。他在新戲《我是顧家男》戴假髮拍戲，造型衝擊大家，他說：「這頭髮我確實有點抗拒，很擔心大家沒辦法接受，但駕馭了之後，覺得還不錯，有幫角色加分。」

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▲▼謝佳見擔任一日店長，粉絲快遞紅玫瑰花束。（圖／記者張一中攝）

劇中角色跟以往不一樣，謝佳見飾演楊謹華舊情人，分手後依舊是好友，但有過度換氣症，甚至有些抑鬱，被說是恐怖情人，他說：「第一次出鏡很漂浮感覺，是角色設定關係。」至於長假髮問題，他一開始也不習慣，一開始還拒絕「可以不要嗎？」但最後被說服改變造型，粉絲則稱讚「怪美的」，但他笑說之後不會留長髮，也羨慕黃河長髮很帥，有文青氣質，剃平頭也一樣有魅力。

▲謝佳見新戲用假髮LOOK現身。（圖／記者張一中攝）

身旁好友結婚生子，謝佳見坦言也一直很想生小孩，但可遇不可求，他前陣子進行身體健檢，順便了解精子品質，有考量去海外冷凍精子一事，「醫生說男生不用擔心，70歲還是可以用，只要有個對的時機。」是否有想過藉助醫學方式生子，他說，目前還沒有深入研究，但若用醫學方式擔心爸爸會唸，爸爸是否催生抱孫，他連忙回說：「好一陣子沒有跟他聯絡。」