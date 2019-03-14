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謝佳見長髮LOOK登場《我是顧家男》　工作人員說神韻像費翔

記者林奕如／台北報導

謝佳見在台視、八大《我是顧家男》飾演楊謹華前男友，為了跟回憶戲做區別，他首次戴上長假髮登場，透露第一次妝扮時有點不習慣長髮look，一開始還跟劇組說：「可以不要嗎？」但後來深呼吸一口氣接受，慢慢駕馭它了。他的造型一曝光，神似早期天王偶像費翔，他說：「我沒見過費翔本人，根據工作人員的說法，神韻上好像真的跟他有點像。」

▲謝佳見《我是顧家男》戴假髮。（圖／八大提供）

▲謝佳見《我是顧家男》戴假髮現身。（圖／八大提供）

最新劇情播出謝佳見和楊謹華在美國求學的回憶戲，兩人甜蜜依偎還共戴著一只耳機聽音樂，客串室友角色的海裕芬意外闖入，怒氣沖沖上前和楊謹華發生肢體衝突，兩個女生不斷扭打，楊謹華更直接跨坐在海裕芬背上制止對方，拍攝現場被工作人員形容，像看女子摔角比賽，夾在其中的謝佳見苦笑：「看她們打架確實蠻可怕的，因為女生都是亂揮亂打。」

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▲謝佳見《我是顧家男》戴假髮。（圖／八大提供）

▲楊謹華、海裕芬在沙發上扭打。（圖／八大提供）

扭打過程，楊謹華手腕有些微瘀青，「拍攝這種受傷很正常，但這樣更激起我的戰鬥力火力全開。」鏡頭裡楊謹華看來佔上風、很會制伏對方，對於她認真地回答：「是的，因爲從小常會跟親戚小朋友玩這種剪刀腳箝制對方的遊戲，還有枕頭戰都是我的強項，而且越挫越勇，玩壓制對方的遊戲很可以消耗熱量，大家可以試試。」

兩個女生為了謝佳見演出拳武行，現實中則發生過爭搶討他歡心的經驗。他說：當時還在求學，「在食堂吃飯被喜歡的兩個女生相互夾攻我，一直在互相比較。」要不然就是送東西給他，有時候吃飯都不用花到自己的錢，看來女人緣極佳。

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楊謹華, 謝佳見, 黃健瑋, 北村豐晴, 我是顧家男, 海裕芬

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