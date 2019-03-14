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獨／導演醉酒噁喊：給我親一下！女星尹嘉萱遇潛規則「大叫抵抗」

記者林奕如／專訪

女星尹嘉萱演出《世間情》後消失3年，轉往大陸發展，陸續出演《猴年馬躍》、《大夢西遊3女兒國奇遇記》等，甜美外型獲得喜愛，新戲《唐磚》飾演女反派又是一大挑戰。一人在演藝圈闖蕩，曾碰到過潛規則，有一次遇到導演半夜醉酒敲門噁喊：「給我親一下。」讓她嚇壞。

▲尹嘉萱。（圖／經紀人提供）

▲尹嘉萱曾遇到演藝圈潛規則。（圖／經紀人提供）

尹嘉萱2012年和陳子玄、黃甄妮合組「台灣女孩」出道，發行一張專輯後解散，3人都轉往戲劇圈發展，7年過去感情不散，日前還一起合體聚會。從青澀少女轉變成熟女人，尹嘉萱在演藝圈打拼，還曾遇到過潛規則，她透露，有一次拍戲進劇組，感覺到導演人非常好，對整部戲的女演員都很照顧，沒想到一天晚上聚餐喝酒，導演醉酒開始失態。

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▲尹嘉萱。（圖／經紀人提供）

▲尹嘉萱2012和陳子玄、黃甄妮合組「台灣女孩」出道。（圖／經紀人提供）

她說，她一人先回去自己房間休息，隔沒多久聽到敲門聲，一打開門發現是醉酒導演，他噁喊：「拜託妳給我親一下就好，我就不會再糾纏妳。」尹嘉萱嚇到大喊導演的全名，並且嚇斥：「你敢踏進房門一步，我就會叫大家來。」導演怕她真的大喊，於是傻愣了一下，她趕快把門關起來，整夜發抖不敢睡覺。

▲尹嘉萱。（圖／經紀人提供）

▲尹嘉萱曾被醉酒導演要求親一下。（圖／經紀人提供）

一夜驚嚇過後，她在片場再次遇到導演，尹嘉萱說，導演就假裝沒有這回事，原本脾氣很溫和，但對她表現百般刁難，還會在眾人面前大罵她演技差，讓她拍攝期十分痛苦，最後播出時，把她鏡頭幾乎都剪光，事後她也聽演員們早有流傳「導演是累犯」，她直呼：「我現在一聽到他的名字，絕對是永不合作。」

▲尹嘉萱。（圖／經紀人提供）

▲尹嘉萱。（圖／經紀人提供）

▲尹嘉萱在大陸衝事業，逐漸打開知名度。（圖／經紀人提供）

她這些年在大陸衝事業，逐漸打開知名度，當初是萬事起頭難，難忘2016年一個飛到北京，沒有經紀公司的幫忙，只靠手機打開網路找工作，看哪一個劇組徵演員就跑去試鏡，7天的時間不斷被打槍，最後在第8天回台北的飛機上，終於收到一封「恭喜妳」的錄取電子郵件，「我用一小時看完劇本、背下台詞，然後錄了角色影片給他們，他們驚訝我全背熟了，回覆確認『妳真的就是我們要找的人』，之後我就飛廈門進組拍攝。」

她第一年片酬都自己談，直到第二年才有公司打理，尹嘉萱養成獨立習慣，笑說現在拍戲有經紀人在旁照顧還不習慣，她新戲將在廣州拍攝，第一場到最後一場都是日文台詞，她笑說：「第一次看了劇本，不知道自己台詞是什麼意思，只能熟記死背。」對她來說是全新嘗試。

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