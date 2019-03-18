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柬埔寨夜店遇金髮洋男黏TT搭訕　美魔女呂文婉桃花運旺爆

記者林奕如／柬埔寨報導

呂文婉、林姿佑名人帶路柬埔寨吳哥窟，探訪千年遺跡，包括安潔莉娜裘莉《古墓奇兵》拍攝場景塔普倫寺（Ta Prohm）、巴戎廟（Bayon），以及變身塔（Pre Rup），兩人嗨翻留下美照，呂文婉還在當地夜店有豔遇，遇到歐洲金髮型男前來搭訕，美魔女桃花依舊旺。

▲呂文婉林姿佑柬埔寨夜店豔遇。（圖／呂文婉提供）

▲呂文婉林姿佑柬埔寨夜店豔遇。（圖／呂文婉提供）

▲呂文婉露鎖骨、美腿，柬埔寨夜市有豔遇。（圖／呂文婉提供）

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呂文婉、林姿佑去年8月先踩點柬埔寨，呂文婉帶高二女兒、林姿佑則帶就讀大四、大二的2個兒子同行，晚上一起到夜市放鬆，林姿佑笑說：「我老大很喜歡湊熱鬧，就跟呂文婉一起進去夜店，但沒多久就走出來。」一問之下才知道有歐洲金髮型男一直緊跟呂文婉，大兒子為了保護阿姨，連忙帶她出來。

▲呂文婉、林姿佑柬埔寨吳哥窟塔普倫寺（Ta Prohm）。（圖／呂文婉提供）

▲呂文婉、林姿佑柬埔寨吳哥窟塔普倫寺（Ta Prohm）。（圖／呂文婉提供）

▲電影《古墓奇兵》拍攝場景塔普倫寺（Ta Prohm）。（圖／呂文婉提供）

呂文婉一開始搞不清楚狀況：「跳舞到一半她兒子就一直擋住我，悄悄聲說『那個人一直過來』，我還沒有注意到，就被帶出來了。」桃花被姐妹淘兒子擋掉，呂文婉哀怨笑說：「還沒有來得及開始就結束了。」林姿佑一旁猛虧這樣對嗎，呂文婉少根筋表示，當時沒有穿很辣，上半身用細肩帶綁脖設計、下半身是短裙，記者一看到照片，馬上再補刀這樣一定會被人注意。

▲呂文婉林姿佑柬埔寨吳哥窟變身塔 。（圖／記者林奕如攝）

▲呂文婉、林姿佑介紹變身塔。（圖／記者林奕如攝）

兩人這次雖然是二訪柬埔寨，但一到安潔莉娜裘莉《古墓奇兵》拍攝場景「塔普倫寺」（Ta Prohm），看到大樹幹盤根錯節和建築物纏繞，依舊被深深震撼。另一景點「變身塔」（Pre Rup）則是羅貞陀羅跋摩二世（Rajendravarma II）建於10世紀下半葉，兩人氣喘吁吁爬上天梯，欣賞落日美景。變身塔是古代皇族火化變身為神之神殿，舉行已逝國王火葬儀式，骨灰用椰子水清洗，繼承王位者需喝下椰子水，是當地習俗。

▲呂文婉、林姿佑柬埔寨吳哥窟塔普倫寺（Ta Prohm）。（圖／呂文婉提供）

▲呂文婉和女兒。（圖／呂文婉提供）

▲呂文婉、林姿佑柬埔寨吳哥窟塔普倫寺（Ta Prohm）。（圖／林姿佑提供）

▲林姿佑、小亮哥夫妻全家福。（圖／林姿佑提供）

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呂文婉, 林姿佑, 柬埔寨, 吳哥窟, 小吳哥, 吳哥城, 安潔莉娜裘莉, 古墓奇兵, 塔普倫寺, Ta Prohm, 變身塔, Pre Rup

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