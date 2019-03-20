雙胞胎兒萌翻！《大時代》馬俊麟搶喝3滴母奶：感覺很奇妙

記者林奕如／台北報導

馬俊麟在民視《大時代》今跟老婆梁敏婷帶異卵雙胞胎兒子「星星」、「元元」在愛兒家產後護理之家亮相，可愛嬰兒萌樣，融化了不少人。老婆正在分泌母奶，他看瓶子剩下珍貴的3滴母奶，大膽試喝味道：「感覺很奇妙，有點甜又不會太甜。」

▲▼雙胞胎兒子出生才20天。（圖／記者林敬旻攝）

好奇心十足的他，被問還想再喝？馬俊麟笑說：「不行這樣太浪費，老婆的母乳量是要給兩個兒子，不能跟小孩爭食，產量過剩有考慮。」他和老婆一人抱一兒子，感覺有子萬事足，他也趁拍戲空檔，學習如何幫兒子換尿布跟洗澡，但老婆吐槽，第一次幫孩子洗澡比護理師多花了20分鐘，讓人哭笑不得。

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▲▼《大時代》馬俊麟帶雙胞胎兒子亮相。（圖／記者林敬旻攝）

被問到兩人怎麼分辨雙胞胎兒子，馬俊麟笑說是靠孩子的髮量來分辨，「哥哥好像出生就自帶髮片，營養好像都給頭髮；弟弟像張衛健，有大眼睛但髮量很少。」他也感嘆，看小孩真的很有趣，之後要把他們從小帶大，對演員來說是一個很好的人生體驗，「謝謝他們豐富我的生命，謝謝他們平安來到世上，跟大家一

樣搭上死亡列車。」當爸之後瞬間多感。





▲馬俊麟分享喝母奶經驗。（圖／記者林敬旻攝）

馬俊麟也開玩笑說，自己拍八點檔拍太多，覺得生兩個剛剛好，怕第三個小孩會「走鐘」，男生可能是敗家子，女生就是嬌嬌女，老婆梁敏婷則表示，目前還可以再生，但也許回家帶小孩就不考慮了。兩人結婚後沒有去度蜜月，老婆梁敏婷曾說，單身時曾在羅馬許願要找好對象，結果在台灣讀書遇到馬俊麟，他接話笑說：「自己就是正緣」，所以有機會要帶老婆回去還願。