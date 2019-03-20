張書豪裸肌泡澡害羞躲她　陳妤狠嗆：第一天出來玩嗎？

記者林奕如／台北報導

張書豪在歐銻銻娛樂《如果愛，重來》與柯佳嬿飾演夫妻，是一位在婚姻中長不大的男人，在他搞砸第六次結婚紀念日後，竟莫名被帶到另一個平行時空。預告片中化身超級英雄「One Dollar Man一元俠」，跳下高樓穿越時空，並高喊「單身真好」，現實生活中，他才剛被曝光和正妹女友分手7個月，台詞十分巧合。

▲張書豪《如果愛，重來》可以穿越平行時空。（圖／歐銻銻娛樂提供）

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張書豪回想起拍攝時穿著超人服：「其實穿著特殊服裝表演真的不是件容易的事情，熱的時候太熱，冷的時候太冷，而且行動也不太方便。」當柯佳嬿第一眼看見著超人服的張書豪形容：「覺得好笑，也很適合他散發的氣質哈哈哈哈。」他也夢寐以求成為張書豪復仇者聯盟或是正義聯盟裡面的英雄，直呼：「拜託快找我。」柯佳嬿也說：「如果有合適的劇本，能有機會演出特殊能力角色的話，非常樂意。

▲張書豪穿上超人裝。（圖／歐銻銻娛樂提供）

此外，陳妤劇中飾演漢堡店老闆女兒小茜，將與張書豪發展感情情愫，今釋出片段預告，張書豪展現肌肉裸上半身於汽車旅館泡澡，看見陳妤進門害羞想躲起來，反讓陳妤在門口對著他狠嗆：「第一天出來玩嗎？該發生的應該都發生了吧！」畫面與對話令人充滿想像。

▲張書豪裸上身泡澡。（圖／歐銻銻娛樂提供）

張書豪拍攝裸上身泡澡戲表示：「一向都非常的害羞，畢竟覺得還沒有練到自己滿意的狀態，練身體的部分一直都有在練，只是有些時候拍片工作真的時間不多或是太累，沒有辦法非常規律的去健身，但一直很希望自己可以堅持且持續的健身下去。」劇中被陳妤狠嗆，張書豪笑回：「當時在拍被她這樣一說很想回：『小女孩，你知道的太多了』。」