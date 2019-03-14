《大時代》四大惡女被鄉民狂轟！「私照曝光」成新生代女神

記者林奕如／台北報導

民視《大時代》出現「惡女F4」，包括李又汝、張家瑋、羅巧倫、謝京穎，出現代理孕母、小三扶正、最壞媳婦等劇情，4人也因此打開知名度，外型甜美的她們，飾演惡女反差大，衝高PTT討論度，成為新生代本土劇女神。

▲民視《大時代》四大惡女，李又汝、羅巧倫、張家瑋、謝京穎。（圖／民視提供）

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李又汝劇中飾演王天儀，富家千金女為了愛情不惜一切，聯手心儀對象志開（韓宜邦 飾）媽媽一起上演上錯床，逼得志開跟他女友伍家媚（王瞳 飾）分手，婚後更變本加厲愛吃醋，以為老公志開跟伍家媚有情侶裝，氣得把衣服剪破，最新劇情中，因為子宮肌瘤拿掉子宮，找來代理孕母想要懷孕。

▲▼李又汝、張家瑋擁有火辣S曲線。（圖／民視提供）

張家瑋飾演游素素，因為出生因素很沒有安全感，只想要變成有錢人，也為了金錢不擇手段，愛上霸道總裁林志前（余秉諺 飾），囂張跋扈個性也惹得觀眾牙癢癢，私底下的她是身材姣好的正妹，愛漂亮又勤健身的她，也是鄉民稱讚女神之一。

▲羅巧倫劇中飾演心機女。（圖／民視提供）

羅巧倫劇中飾演郭玉華，心機深沉為了復仇不惜跟孫家槓上，先前害如觀（吳皓昇 飾）跟秋月（邱琦雯 飾）結不了婚，又自編自導自演，讓如觀以為她為他受傷，答應完婚。羅巧倫外型亮麗搶眼，雖然角色被觀眾罵到臭頭，人氣反而大增，讓她直呼不可置信，也謝謝觀眾支持。

▲謝京穎劇中想母憑子貴，讓老公離開原生家庭。（圖／民視提供）

3位惡女話題十足，謝京穎也是如此，她飾演蔡雅珠、成潤的老婆，每天為了錢跟老公全家吵架，鬧得不可開交，耍盡心機要成潤離開原生家庭，現在靠著自己懷孕想母憑子貴，讓觀眾批評最壞媳婦，讓她飽受批評，卻也獲得更多關注。