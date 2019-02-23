《花不棄》東方炻真人長這樣！林柏宏「脫下古裝」網驚呆

記者林奕如／台北報導

林柏宏在《小女花不棄》飾演霸道東方炻，對花不棄（林依晨 飾）一見鍾情，為了追求她無所不用其極，甚至只要女方喜歡誰，他不擇手段下毒威脅，角色爭議極大，目前他「脫下古裝」出席活動「差很大」，爽朗笑容一改劇中邪魅使壞的眼神，好感瞬間加分，更讓不少人驚呼「這是他？」

▲東方炻由林柏宏出演，脫下古裝差很多。（圖／翻攝愛奇藝、記者黃克翔攝）

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花不棄（林依晨 飾）和陳煜（張彬彬 飾）彼此相愛，但兩人都各有愛慕者東方炻（林柏宏 飾）及柳青蕪（黃心娣 飾），上周播出四人在沙漠中互相爭風吃醋片段，這周劇情更是高潮迭起。東方炻cosplay蓮衣客去試探花不棄，知道碧羅天完整秘密，得知祖父要殺花不棄後，從震驚到爆發、隱忍不甘，最後變得壓抑甚至哀求，短短幾分鐘情緒的轉折飆戲，讓網友狂圈粉。

▲林柏宏時裝跟古裝差很大。（圖／翻攝自Facebook／林柏宏）

林柏宏曾坦言，角色一開始讓人覺得很反感，動不動就綁別人回家，但之後大家看到東方炻沒有惡意，甚至很專情，所以開始喜歡他，他也分析這角色：「（這角色）從來沒有追過不喜歡他的女生，沒有遇到這麼棘手對象，所以會不知道如何面對。」至於網友負評，他調適得很好，笑說會選擇性閱讀。





▲柳青蕪遲遲得不到陳煜的愛。（圖／周子娛樂提供）

此外，黃心娣所飾演的柳青蕪，遲遲得不到陳煜的愛，一場買醉向陳煜告白的戲哭得像個淚人兒，甚至想綁架花不棄把她賣到妓院，一連串看似失控行為，但又讓人對這角色覺得有點同情，黃心娣自己看了播出也寫下：「再壞的女人遇到愛情，也是沒轍…」她甚至不介意大家討厭柳青蕪，因為她在演的時候就是想塑造這個人物活生生的情感，只是偏偏這個角色的最大致命傷就是「愛不對人」，才會一直在愛錯之中想找尋一絲認同感。