張家慧帶3歲兒長征美國1600公里　逢加州豪雨「山路驚魂」

記者林奕如／台北報導

藝人張家慧一家人今年到美國加州過年，特別的是，這是一趟非常具有挑戰性的「1600公里公路旅行」！加上帶著3歲多的兒子齊齊，也讓這趟旅行增添更多的不確定性。張家慧事後回想起來開玩笑的說：「不知道當初哪來的勇氣訂機票。」

▲張家慧到美國過年，公路旅行加州一號公路。（圖／周子娛樂提供）

第一次挑戰公路旅行的張家慧提到，先生一直想趁著齊齊還沒上學前，全家人自駕旅行，就決定去美國過年，她說：「雖然少了一點年味，但除夕夜能跟家人朋友們聚在一起還是很溫馨。」旅行的前三天正逢加州豪大雨，不熟路況外視線也極差，加上一號公路完全沒有路燈、延著山壁轉彎路段又多，開了好久才終於遇到另一台車，很有默契的緊緊跟著彼此，互相照應了好長一段路，「當下的每分每秒都很戰戰兢兢，現在回想起來倒是覺得滿刺激的。」

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▲邊聽當時犯人原音重現的語音導覽，邊參觀惡魔島，很有臨場感。（圖／周子娛樂提供）

一家人一路從南加州玩到北加州，造訪了觀光客必去的景點，像是號稱美國最強監獄的惡魔島、舊金山地標金門大橋、電影聖地好萊塢、也參觀了蘋果總部、史丹佛大學、藝術宮等，沿途停駐聖塔莫尼卡、丹麥村、聖塔克魯茲、那帕等地，行程非常充實，而整趟旅行最讓夫妻倆驚喜的是，齊齊全程意外的乖巧聽話、不吵不鬧，張家慧欣慰又期待的說：「等他再長大一點，希望能去海拔比較高的青藏高原再次挑戰公路旅行。」

▲張家慧過年和朋友團聚。（圖／周子娛樂提供）

張家慧沒有時差問題，一回台也積極調整狀態，3月初即將會有新的短片作品《一起衝線！》故事講述三個閨蜜圓夢的過程，為了鼓勵彼此在婚姻、事業及生命中遇到的關卡，她同時也報名了鐵人三項比賽，展現對現實生活的鬥志與堅持。