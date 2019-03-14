專訪／林柏宏看《花不棄》結局哭了：感情世界就是不公平的吧！

記者林奕如／專訪

在《小女花不棄》帶點邪氣又高傲的東方炻，一輩子只愛花不棄（林依晨 飾），深情角色讓不少粉絲心動，林柏宏也瞬間人氣爆漲。談到結局東方炻為愛而死，他笑起來酒窩迷人，不好意思表示：「我一個人躺在床上看完結局還哭了，雖然都知道也演過了，但看到東方炻落淚，還是好難過、好感人。」

▲林柏宏《小女花不棄》飾演東方炻。（圖／記者張一中攝）

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林柏宏2007年參加《超級星光大道2》歌唱選秀節目出道，之後參與戲劇演出，更以《六弄咖啡館》高中生蕭柏智，獲得金馬男配角，演技受到肯定。這次第一次挑戰古裝，飾演霸道又邪氣的東方炻，他下足功夫揣摩角色，因為跟私底下的他差很大，他笑起來充滿陽光，接受《ETtoday星光雲》專訪表示：「他（角色）是金湯匙出身，想要的東西沒有得不到，就是天之驕子，我個性比較是踏實一步一腳印，若真的要說很相像一點，就是對於想要的東西非常執著，他是花不棄，我是在工作上。」

▲▼林柏宏劇中角色深情圈粉。（圖／記者張一中攝）

東方炻角色一見鍾情花不棄，一路苦苦追求，甚至使出綁架、威脅等手段，就是希望能搏得佳人芳心，不少網友直呼就是「恐怖情人」，林柏宏聽到此形容，哈哈笑了：「手法是激烈了一點，但這些事放在東方炻身上是成立的，他個性張揚又無所畏懼，但現在不行喔，這樣已經犯法了。」

▲東方炻最後為了愛情犧牲生命。（圖／翻攝愛奇藝）

不過他替角色一往情深、卻始終得不到回應感到心疼，大結局中東方炻被外祖父誤殺，直到生命最後一刻，他吐血的遺言：「老爺子，我求你別再為難朱丫頭了。」還是替深愛的女人求情，林柏宏雖然是演出者，但看到播出還是哭了，「從小家人培養他成為一個皇帝，但為了她放棄江山跟一切，可以說是為愛情犧牲生命。」是否覺得對東方炻不公平，他思考一下：「感情世界就是不公平的吧！」結局最後一分鐘陳煜（張彬彬 飾）復活，和花不棄甜擁抱，他也角色上身嫉妒笑說：「我就快轉，哈哈。」

▲林柏宏對於工作表現十分要求。（圖／記者張一中攝）

一開始角色登場非好感，但「一輩子只愛妳一個人」的愛情觀，隨著集數進展，逐漸融化許多女粉，許多人倒戈支持「東方明珠CP」，威脅到「蓮花夫妻」支持者，林柏宏開心演技受到肯定，笑起來眼睛瞇成一條線，像大男孩一樣親切，他也細心問在場記者《花不棄》觀後感，在意自己的演出表現，角色東方炻執著愛情，現實生活中林柏宏執著在工作上，童顏外表下，散發成熟男人魅力。