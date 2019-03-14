ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／林柏宏看《花不棄》結局哭了：感情世界就是不公平的吧！

記者林奕如／專訪

在《小女花不棄》帶點邪氣又高傲的東方炻，一輩子只愛花不棄（林依晨 飾），深情角色讓不少粉絲心動，林柏宏也瞬間人氣爆漲。談到結局東方炻為愛而死，他笑起來酒窩迷人，不好意思表示：「我一個人躺在床上看完結局還哭了，雖然都知道也演過了，但看到東方炻落淚，還是好難過、好感人。」

▲▼林柏宏專訪。（圖／記者張一中攝）

▲林柏宏《小女花不棄》飾演東方炻。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

林柏宏2007年參加《超級星光大道2》歌唱選秀節目出道，之後參與戲劇演出，更以《六弄咖啡館》高中生蕭柏智，獲得金馬男配角，演技受到肯定。這次第一次挑戰古裝，飾演霸道又邪氣的東方炻，他下足功夫揣摩角色，因為跟私底下的他差很大，他笑起來充滿陽光，接受《ETtoday星光雲》專訪表示：「他（角色）是金湯匙出身，想要的東西沒有得不到，就是天之驕子，我個性比較是踏實一步一腳印，若真的要說很相像一點，就是對於想要的東西非常執著，他是花不棄，我是在工作上。」

▲▼林柏宏專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼林柏宏劇中角色深情圈粉。（圖／記者張一中攝）

▲▼林柏宏專訪。（圖／記者張一中攝）

東方炻角色一見鍾情花不棄，一路苦苦追求，甚至使出綁架、威脅等手段，就是希望能搏得佳人芳心，不少網友直呼就是「恐怖情人」，林柏宏聽到此形容，哈哈笑了：「手法是激烈了一點，但這些事放在東方炻身上是成立的，他個性張揚又無所畏懼，但現在不行喔，這樣已經犯法了。」

▲《小女花不棄》大結局，8人領便當。（圖／翻攝愛奇藝）

▲東方炻最後為了愛情犧牲生命。（圖／翻攝愛奇藝）

不過他替角色一往情深、卻始終得不到回應感到心疼，大結局中東方炻被外祖父誤殺，直到生命最後一刻，他吐血的遺言：「老爺子，我求你別再為難朱丫頭了。」還是替深愛的女人求情，林柏宏雖然是演出者，但看到播出還是哭了，「從小家人培養他成為一個皇帝，但為了她放棄江山跟一切，可以說是為愛情犧牲生命。」是否覺得對東方炻不公平，他思考一下：「感情世界就是不公平的吧！」結局最後一分鐘陳煜（張彬彬 飾）復活，和花不棄甜擁抱，他也角色上身嫉妒笑說：「我就快轉，哈哈。」

▲▼林柏宏專訪。（圖／記者張一中攝）

▲林柏宏對於工作表現十分要求。（圖／記者張一中攝）

一開始角色登場非好感，但「一輩子只愛妳一個人」的愛情觀，隨著集數進展，逐漸融化許多女粉，許多人倒戈支持「東方明珠CP」，威脅到「蓮花夫妻」支持者，林柏宏開心演技受到肯定，笑起來眼睛瞇成一條線，像大男孩一樣親切，他也細心問在場記者《花不棄》觀後感，在意自己的演出表現，角色東方炻執著愛情，現實生活中林柏宏執著在工作上，童顏外表下，散發成熟男人魅力。

陳冠希遭酸民嗆「見你揍一頓」　殺到約定地點竟被放鴿子

推薦閱讀

雷／《必勝大丈夫》腰斬大結局了！周孝安激吻周曉涵甜出汁

雷／《必勝大丈夫》腰斬大結局了！周孝安激吻周曉涵甜出汁

劉至翰被熱貼「前妻蹲地大哭12分鐘」！名嘴嘆：這男人不值得妳愛

劉至翰被熱貼「前妻蹲地大哭12分鐘」！名嘴嘆：這男人不值得妳愛

晨神好仙！林依晨薄紗透視白嫩美腿　甜讚老公好男人放閃

晨神好仙！林依晨薄紗透視白嫩美腿　甜讚老公好男人放閃

心機女爬上陳曉龍床！《獨孤皇后》陳喬恩帝后感情危機

心機女爬上陳曉龍床！《獨孤皇后》陳喬恩帝后感情危機

本土劇男星禁止女兒看電視　「怕她們覺得爸爸是壞人！」

本土劇男星禁止女兒看電視　「怕她們覺得爸爸是壞人！」

張庭瑚爛臉停工一個月！《愛情白皮書》製作人氣：男一不能參加宣傳

張庭瑚爛臉停工一個月！《愛情白皮書》製作人氣：男一不能參加宣傳

連俞涵日本鎌倉拍攝　一下飛機收到「外婆去世」消息淚崩

連俞涵日本鎌倉拍攝　一下飛機收到「外婆去世」消息淚崩

張庭瑚酒駕自摔！　今下午4點現身「還原現場」

張庭瑚酒駕自摔！　今下午4點現身「還原現場」

張庭瑚「懺悔酒駕」鞠躬道歉　前女友五熊：我會為他禱告

張庭瑚「懺悔酒駕」鞠躬道歉　前女友五熊：我會為他禱告

張藝興單挑蒙古壯漢「痛到歪嘴」　慘被摔飛露出小蠻腰

張藝興單挑蒙古壯漢「痛到歪嘴」　慘被摔飛露出小蠻腰

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼撇嘴「一掌拍碎花生」Man爆

Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

《驚奇隊長》埋最深的彩蛋　99.9%觀眾沒Get到

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

張軒睿「告白真心話」　Selina聽2字答案秒收笑臉..網嘆：心疼

反轉！崔鍾訓行賄警方掩蓋酒駕　拿錢幫忙是女星老公...勝利也知情

《驚奇隊長》隱藏第3個片尾彩蛋！裘德洛「最後結局」超悲慘

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林依晨, 張彬彬, 小女花不棄, 黃心娣, 林柏宏, 蓮衣客, 東方炻

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 最面熟男演員猝死4年！表哥瞧不起靈堂大吵「爸顯靈摸頭」…女兒淚崩上香
  2. 3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因
  3. 網曝《還珠格格》電影版主演名單　《延禧》傅恆竟要叫富察皇后媽！
  4. 「原本以為只是手機掉了…」　北川景子「私照外洩」日網瘋傳！
  5. 二宮和也緊急住院！　忍痛錄影「突然頭疼想吐」驚患2病症
  6. 《極限挑戰5》爆大換血！　「固定班底只剩2人」加入《跑男》成員
  7. 賈永婕44歲還在長高！　健康檢查完崩潰：是不是生病了
  8. 陳國華夫妻重溫戀愛期　IVY「少女心爆發」閃瞎團隊
  9. 展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻
  10. 巨石強森再度站上WWE擂台　重現密技「出拳痛毆對手」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366