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老婆產後變胖！阿弟手機藏「別的女人身體照」　Mei受傷：他再沒有瞧過我的臉

記者田暐瑋／綜合報導

邱馨葦（Mei）和蕭景鴻（阿弟）結婚12年，幸福生活背後，其實熬過一段艱苦歲月，兼顧上通告、照顧小孩和罹癌症的母親，她一度心力交瘁，一連生了2胎，導致身材發福走鍾，但老公手機裡總喜歡下載火辣大胸妹的照片，她無奈說：「他就再沒有正眼瞧過我的臉。」

Mei在《女人我最大》抱怨阿弟愛講鬼話，發現老公手機裡都會存了很多大胸部的辣妹照，好奇問對方是不是喜歡大奶妹，老公卻都否認說：「我又不是視覺的，我靠感覺，我喜歡你就是喜歡你的個性。」而她因為懷孕要哺乳，除了身材變胖，胸部也大了很多，發現老公看自己的眼神完全不一樣。

▲Mei。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

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▲Mei。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

「自從胸部變大了之後，他就沒有正眼瞧過我的臉！」Mei還透露某次詢問阿弟有關隆乳的意見，阿弟一開始回說：「不用，我喜歡的又不是你的胸部。」沒想到下一秒阿弟就又補了一句：「但是如果妳真的要用的話，用個D罩杯好了。」

Mei當年奉子成婚，阿弟有一段時間完全沒工作，Mei兼顧上通告、照顧小孩和罹癌症的母親，一度心力交瘁：「他看到我就想到錢，我看到他就覺得很煩，頓時看到就覺得你怎麼可以這麼的不爭氣！」就算苦勸阿弟去找其他工作，對方也不願意，「第一次很嚴重是吵到真的要離婚！」一度談到孩子的撫養權和離婚後搬家等事宜。

▲▼Mei打麻將踩雷…阿弟爆氣：下車（圖／翻攝自Facebook／Mei 邱馨葦）

▲Mei和阿弟。（圖／翻攝自Facebook／Mei 邱馨葦）

沒想到危機就是轉機，阿弟當時發現Mei的雙手常會不自覺發抖、甚至1個半月內掉了10多公斤，陪老婆就醫抽血檢查後，才發現另一半得了甲狀腺亢進。阿弟這才終於勇於面對「經濟壓力很大」的事實，夫妻倆回家後哭成一團，他哭著向Mei道歉：「我真的疏忽了。」

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