22歲就霸氣買第一間房！　網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華…網看傻：超賺

記者田暐瑋／綜合報導

網路正妹直播主「瑀熙」曾被「統神」張嘉航的哥哥「國動」張葦航砲轟是百人斬，雙方槓上讓她聲名大噪。才22歲的她靠著自己賺錢，已經買下一間30坪的房子，屋內裝潢更是明亮又有設計感，讓不少網友驚呼「實況主到底賺多少」、「年紀輕輕就買房真的厲害」。

瑀熙日前開心報喜，和粉絲分享終於在台中買了人生第一間房，坪數約30坪，是3房2廳2衛的格局，裝潢明亮簡約，讓屋子整體看起來顯得寬敞又高檔豪華，也做出了許多收納空間，讓她相當自豪，雖然地點是在台中，房價不如台北昂貴，但22歲就買了房子，仍讓不少粉絲羨慕又佩服。

▲瑀熙。（圖／翻攝自瑀熙IG）



請繼續往下閱讀...

談到新房，瑀熙透露家裡的家具是媽媽和姊姊出錢，認真算起來是3個人一起買的家，對於有網友質疑她是靠爸靠媽族，影片最後她也表示，父母在她小時候就離異，爸爸還留下一屁股債給媽媽，媽媽忙於工作，將她和姊姊交給阿嬤帶大，阿嬤則是靠著賣麵養家。

▲瑀熙新家曝光。（圖／翻攝自YouTube／瑀熙 Yuci）



原本家境有好轉，卻在瑀熙國小三年級時，家裡發生火災，一夕之間無家可住，只好在附近隨便找了房子棲身，導致家中負債又增加，前幾年媽媽又被診斷出罹患癌症，讓一家人決定要及時行樂，姊妹倆一年都會帶媽媽出國2至3次，到國外走走看看。至於有人諷刺瑀熙是靠觀眾的贊助來賺錢，她也宣布之後不會直播再開贊助連結，讓粉絲大讚她：「真的是很有guts的女孩！」

▲瑀熙。（圖／翻攝自YouTube／瑀熙 Yuci）