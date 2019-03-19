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影／中天主播王又正開戰攝影！「架拐子互推」火爆影片曝光　計時35秒達陣韓國瑜身邊

娛樂中心／綜合報導

中天主播王又正因為和東森新聞台女記者搶位而發生肢體衝突，畫面在網路上廣為流傳，不過第二波推人影片又曝光！王又正為了擠到準備下車的韓國瑜車旁邊，架了拐子擠開站在前面的攝影師，還回頭嗆了攝影師：「擠什麼東西啊！」現場火藥味極濃，但他強調是對方先動手，自己才會反擊。

王又正被拍到在當天造勢活動前，為了搶到剛到場的韓國瑜座車旁邊，奮力想擠進人群，影片中位於他左後方一位黑色外套的攝影師高舉機器，右手撞到他的頭，他頭歪了一下，下秒用左手往攝影師身上架了個拐子，最後用手大力推開對方，眼睛瞪大怒目嗆聲：「擠什麼東西啊！」

▲王又正推開攝影記者。（圖／東森提供、目擊民眾提供）

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▲王又正兇臉回嗆攝影記者。（圖／東森提供、目擊民眾提供）

怒火難消的王又正，沒幾秒又回頭再嗆一句：「不要太故意我跟你講！」旁人見狀也趕緊抓住他，拍拍他的背緩解情緒，最後他從人群間找到縫隙，短短35秒就成功取得韓國瑜身邊的採訪位置。

▲王又正推開攝影記者。（圖／東森提供、目擊民眾提供）

▲王又正只花35秒就到韓國瑜身邊。（圖／東森提供、目擊民眾提供）

王又正後來在臉書解釋，當天是慢慢走到韓國瑜身邊，卻被攝影記者惡意架拐子，且還用膝蓋撞他腰部，「畫面非常清楚，難道我被攻擊，只能乖乖受辱？連替自己討公道的權利都沒有？我還是強調，我不會惡意攻擊任何人，但我也是個會保護自己的人，還連續兩次......無心的？有意的？我不會揣測，上了法庭，法官會有公道。」強調畫面會說明事實。

▲王又正推開攝影記者。（圖／東森提供、目擊民眾提供）

▲王又正推開攝影記者。（圖／目擊民眾提供）

為爭搶良好位置採訪韓國瑜，東森女記者與王又正日前的「卡位戰」透過影像被網友瘋狂轉發，事後，女記者以「職場暴力、公然性騷擾」為題發文，痛斥王又正以知名度扭曲事實，「王先生當時用手肘大力攻擊我的胸部，以及用手肘勒脖等動作，這難道不是對女性工作者的不尊重，公然施暴和性騷擾嗎？？」

中天新聞聲明稿中高度肯定王又正表現優異、工作認真，認為當天因為現場採訪記者眾多，推擠難免會發生，即使王又正受傷仍堅守崗位，「詎料東森新聞該等記者卻無端指控扭曲事實，本台深表遺憾。」同時也強調針對相關網路霸凌攻擊等，將會協助並支持王又正提告。

另外聲明稿中亦提及，「本台並無所謂『中天護衛隊』。」針對東森新聞聲明中表示有「護衛隊」在現場推擠記者，中天稱這是無端的指控行為，將保留法律追訴權。

▲王又正。（圖／翻攝自王又正臉書）

▲王又正聲明全文。（圖／翻攝自王又正臉書）

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韓國瑜, 王又正, 中天主播

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