勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

記者田暐瑋／綜合報導

南韓藝人勝利經營夜店卻爆出官商勾結，副業雖然越做越大，卻也成了害死他的最後一根稻草。其實其他成員多次對他勸誡，連T.O.P都心寒他有了副業後只談錢，有網友挖出他曾在2016年的粉絲活動上，當眾推銷起自己投資的商品，洗腦式的推薦一種「癌症檢測劑」，把演出搞得像是直銷大會，GD和大聲擺出臭臉，忍不住開口制止，氣氛相當尷尬。

►勝利見面會推銷影片

有網友挖出勝利2016年在某場粉絲活動上的互動環節，自顧自的推銷起自己投資的「癌症檢測劑」，號稱不用花大錢、長時間到醫院驗血等報告，只要用尿液就能在家輕鬆完成，更強調已經獲得許可，目前正和專家著手開發等等內容，一旁的大聲聽不下去，打斷他：「那種長篇大論就發到社群網站上吧！」

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▲勝利見面會推銷藥物，首先被大聲制止。（圖／翻攝自微博）



▲勝利見面會推銷藥物。（圖／翻攝自微博）

在勝利如同直銷大會的洗腦式發言過程中，鏡頭拍到其他4位成員都是一張臭臉，連主持人都是有一搭沒一搭的附和，氣氛非常尷尬，但他仍繼續侃侃而談。此時GD語帶暗示地說：「這種應該等到通過驗證之後再進行吧。」沒想到勝利沒聽進去，又不放棄繼續宣傳：「希望上市之後，大家能試用一下。」

主持人此時再度重複一次GD的話，似乎是想提醒勝利，但勝利依然故我，反而更努力的推銷，這時候GD伸出一隻手做出制止的動作，「如果已經到了這個階段（驗證通過且上市）了，新聞應該都會報導，大家也都知道了吧。」勝利馬上又打斷GD的話：「不是的，可能成員們不了解，已經有相關報導了。」

▲GD制止。（圖／翻攝自微博）



▲GD做出制止動作。（圖／翻攝自微博）

之後GD不願再接話，直接進入活動下一個環節，念出給勝利的一番話，直言勝利雖然在舞台上很會炒熱氣氛，但私底下都不和成員在一塊，反而是狂跑客戶應酬和其他朋友的派對，團員們很久都沒有好好相聚了。

這段影片重新被挖出，粉絲更是無法諒解勝利把舞臺當成推銷大會的行為，「這人已經瘋到病入膏肓了吧」、「一點良心都沒有，還在演唱會上推銷假藥，簡直喪心病狂」、「這樣迷幻的人究竟是怎麼走到現在才被扒的啊」、「太不懂得分場合了吧」。

▲勝利推銷藥物時，其他成員都露出臭臉。（圖／翻攝自微博）



T.O.P也曾在節目上透露，勝利因為副業太多，就連私底下要約吃飯都很困難，常常都是跑客戶應酬，且談論的話題都是錢，讓他無奈說：「勝利啊，我們從什麼時候開始只能談錢了啊？我們明明是因為熱情聚在一起的，應該要討論有關未來的事吧。」而一旁的GD則露出凝重表情，也坦言會擔心勝利對這一切陷入的太快。

▲勝利變得只談錢。（圖／翻攝自微博）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）