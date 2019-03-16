ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

記者田暐瑋／綜合報導

南韓藝人勝利經營夜店卻爆出官商勾結，副業雖然越做越大，卻也成了害死他的最後一根稻草。其實其他成員多次對他勸誡，連T.O.P都心寒他有了副業後只談錢，有網友挖出他曾在2016年的粉絲活動上，當眾推銷起自己投資的商品，洗腦式的推薦一種「癌症檢測劑」，把演出搞得像是直銷大會，GD和大聲擺出臭臉，忍不住開口制止，氣氛相當尷尬。

►勝利見面會推銷影片

有網友挖出勝利2016年在某場粉絲活動上的互動環節，自顧自的推銷起自己投資的「癌症檢測劑」，號稱不用花大錢、長時間到醫院驗血等報告，只要用尿液就能在家輕鬆完成，更強調已經獲得許可，目前正和專家著手開發等等內容，一旁的大聲聽不下去，打斷他：「那種長篇大論就發到社群網站上吧！」

請繼續往下閱讀...

►更多【勝利】相關新聞

▲勝利見面會推銷藥物，被GD制止。（圖／翻攝自微博）

▲勝利見面會推銷藥物，首先被大聲制止。（圖／翻攝自微博）

▲勝利見面會推銷藥物，被GD制止。（圖／翻攝自微博）

▲勝利見面會推銷藥物。（圖／翻攝自微博）

在勝利如同直銷大會的洗腦式發言過程中，鏡頭拍到其他4位成員都是一張臭臉，連主持人都是有一搭沒一搭的附和，氣氛非常尷尬，但他仍繼續侃侃而談。此時GD語帶暗示地說：「這種應該等到通過驗證之後再進行吧。」沒想到勝利沒聽進去，又不放棄繼續宣傳：「希望上市之後，大家能試用一下。」

主持人此時再度重複一次GD的話，似乎是想提醒勝利，但勝利依然故我，反而更努力的推銷，這時候GD伸出一隻手做出制止的動作，「如果已經到了這個階段（驗證通過且上市）了，新聞應該都會報導，大家也都知道了吧。」勝利馬上又打斷GD的話：「不是的，可能成員們不了解，已經有相關報導了。」

▲勝利見面會推銷藥物，被GD制止。（圖／翻攝自微博）

▲GD制止。（圖／翻攝自微博）

▲勝利見面會推銷藥物，被GD制止。（圖／翻攝自微博）

▲GD做出制止動作。（圖／翻攝自微博）

之後GD不願再接話，直接進入活動下一個環節，念出給勝利的一番話，直言勝利雖然在舞台上很會炒熱氣氛，但私底下都不和成員在一塊，反而是狂跑客戶應酬和其他朋友的派對，團員們很久都沒有好好相聚了。

這段影片重新被挖出，粉絲更是無法諒解勝利把舞臺當成推銷大會的行為，「這人已經瘋到病入膏肓了吧」、「一點良心都沒有，還在演唱會上推銷假藥，簡直喪心病狂」、「這樣迷幻的人究竟是怎麼走到現在才被扒的啊」、「太不懂得分場合了吧」。

▲勝利見面會推銷藥物，被GD制止。（圖／翻攝自微博）

▲勝利推銷藥物時，其他成員都露出臭臉。（圖／翻攝自微博）

T.O.P也曾在節目上透露，勝利因為副業太多，就連私底下要約吃飯都很困難，常常都是跑客戶應酬，且談論的話題都是錢，讓他無奈說：「勝利啊，我們從什麼時候開始只能談錢了啊？我們明明是因為熱情聚在一起的，應該要討論有關未來的事吧。」而一旁的GD則露出凝重表情，也坦言會擔心勝利對這一切陷入的太快。

▲勝利見面會推銷藥物，被GD制止。（圖／翻攝自微博）

▲勝利變得只談錢。（圖／翻攝自微博）

▲勝利見面會推銷。（圖／翻攝自微博）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

推薦閱讀

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

貴婦問話都不回！空少怒爆發　印傭「天真幫回這句話」…網罵翻：夠擊敗

貴婦問話都不回！空少怒爆發　印傭「天真幫回這句話」…網罵翻：夠擊敗

鄭俊英淫片被瘋傳「開Airdrop就收到」！　誘騙正妹超渣SOP曝光

鄭俊英淫片被瘋傳「開Airdrop就收到」！　誘騙正妹超渣SOP曝光

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

曾莞婷無P素顏被拍「嚇到用手狂遮」！　36歲HD照長這樣…網看傻：不敢相信

曾莞婷無P素顏被拍「嚇到用手狂遮」！　36歲HD照長這樣…網看傻：不敢相信

小三惹到惡女正宮被逼瘋！　「腹黑連環計」逆襲擊落…網起雞皮：求拜師

小三惹到惡女正宮被逼瘋！　「腹黑連環計」逆襲擊落…網起雞皮：求拜師

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！　做完秒傳淫魔群組…男友人興奮圍觀

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！　做完秒傳淫魔群組…男友人興奮圍觀

《綜藝大集合》藏超S正妹！「飽滿兇器+110辣腿」　IG被神出：滿滿黑絲

《綜藝大集合》藏超S正妹！「飽滿兇器+110辣腿」　IG被神出：滿滿黑絲

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！　做完秒傳淫魔群組…男友人興奮圍觀

《星光》戴安娜「要和2年女友結婚了」！　變千萬CEO暴肥14kg曝近況

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

《我猜》陽詠存懷孕！　「懷以色列寶寶」喜曬超音波照

邪術慎入！泰恐怖片《屍降》預告太噁心　YouTube「拒絕刊登」

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

勝利, BIGBANG, GD, T.O.P, 太陽, 大聲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　高雄歸寧宴..外籍帥夫親化妝！
  2. 陽詠存以色列當媽：上帝的禮物！　「寶寶性別」限時動態洩密
  3. EXO「舞台幕後照」外流　釣出世勳本尊留言：不能拍，請刪掉！
  4. 上班族搭訕「這句話術」雷爆！　雞排妹傻眼：把八方雲集當夜店
  5. FTISLAND心痛發聲：我們哥哥犯了錯⋯　秒刪IG逼哭鐵粉
  6. 勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光
  7. 熊熊「情侶配色」曖昧閃照曝光！　牽手全被拍…男方身份曝光
  8. 女星許願當農夫...導演老公買地圓夢　一看「耕田行程」後悔了！
  9. 吳宗憲抱怨航空公司　吳姍儒還原現場：他就是爸爸的心
  10. 張柏芝37歲生下三胎　「不透露親父是誰」背後原因曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366