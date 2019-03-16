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鄭俊英淫片被瘋傳「開Airdrop就收到」！　誘騙正妹超渣SOP曝光

記者田暐瑋／綜合報導

南韓藝人鄭俊英涉嫌偷拍淫片，事件爆發後，他認罪並中斷演藝事業，事實上，他2016年就因偷拍女友淫片被告，但最後不了了之。有韓媒爆料，他以「跟我做就讓妳當藝人」為誘餌，騙女生發生關係，之後把影片傳給親朋好友，而這些影片透過iPhone的Airdrop功能被瘋狂轉發，很難追蹤到最初流出的源頭。

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據南韓《NEWS8》報導，其實警方在2018年就收到鄭俊英偷拍淫片的秘密消息，當初要求修理手機的業者提供鄭俊英拍攝的影片，業者表示要有搜索令才能交出，但檢方卻以「2016年鄭俊英已獲判無嫌疑」為由拒絕，讓此事不了了之，才會一直拖延到現在。

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▲▼鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

▲鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

據悉，鄭俊英習慣將偷拍的淫片傳給親朋好友炫耀，而這些影片已開始在坊間流傳，傳出起源是透過iPhone的Airdrop功能，有人在沒有關閉Airdrop的情況下收到影片，打開才發現疑似是鄭俊英的影片，而Airdrop除了能傳給通訊錄裡的所有人，在半徑9公尺內的陌生人也都可以接收到。

鄭俊英下手的多半是20歲出頭的女孩，該媒體爆料，他都會用「跟我做就讓妳當藝人」來說服這些懵懂無知但懷有星夢的女孩，手段相當可惡。《KBS news》15日晚間再爆，2015年的聖誕節他向劉代表「點餐」，對話框裡附註自己的家裡地址，並要求服務中包含和女生嘿咻，劉男回他「好」、「30分鐘後就會過去了」，然而30分鐘一到，他再度催促劉男：「哥～禮物怎麼還沒來？」

▲鄭俊英。（圖／翻攝自YouTube／MBN News）

▲鄭俊英的影片據傳透過Airdrop流傳。（圖／翻攝自YouTube／MBN News）

還有另一則對話，鄭俊英與CNBLUE李宗泫炫耀「哇，柏林好好玩！」接著，下一則對話裡，李宗泫問他「睡了嗎？」他在回「恩，女人很不錯，羅馬尼亞的女人特多。」語意間洩露自己睡遍各國女人，令人看得瞠目結舌，而這兩則對話曝光後，報導裡也直指，鄭俊英確實有進行「性交易」買賣，如今不只勝利，鄭俊英與劉代表罪責再添一條。

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鄭俊英, 勝利, 崔鍾訓, 龍俊亨, 李宗炫

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