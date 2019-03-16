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100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

記者田暐瑋／綜合報導

山東小鮮肉羊羊羊求婚成功！準備娶回交往3年的女友「小可愛」，兩人因為抖音影片爆紅，女方一開始才42.5公斤，被他養到100公斤，甜蜜又單純的愛情惹哭不少人。女方先前公開中西式婚紗照，一襲深V白紗讓她狂飄仙氣，男方穿上西裝後帥度不輸男偶像，兩小無猜的超萌模樣融化一票粉絲。

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事實上，羊羊羊在2018年就已經求婚成功，近日才公開求婚影片，小可愛2018年底就分享過婚紗照，只見她穿著飄飄袖款式的深V白紗，巧妙修飾身型，頭髮自然垂落，沒有多做造型，頭上再放了幾朵小花及珍珠，呈現出簡單優雅氣質，飄出濃濃仙味。

▲厚片女友婚紗照。（圖／翻攝自微博）

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▲厚片女友婚紗照。（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友婚紗照。（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友婚紗照。（圖／翻攝自微博）

小可愛換了多套造型，另一套則是戴了水鑽皇冠，整個人宛如公主一般美麗，而男方則是輕摟她的肩膀，輕輕在她頭上印下一吻，深情互動讓人超級羨慕。除了西式婚紗，他們也穿上鳳冠霞披，調皮拍起了中式風格，每一張都美得讓人移不開視線。

▲厚片女友婚紗照。（圖／翻攝自微博）

▲小倆口中式婚紗。（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友婚紗照。（圖／翻攝自微博）

▲中式婚紗走搞笑風格。（圖／翻攝自微博）

小倆口選在1月1日訂婚，簡單舉行了訂婚家宴，最近則是忙著安排結婚事宜，將在22日步入禮堂，而農曆年時她在微博寫下：「我們一家三口。」乍看讓不少粉絲驚呼：「有寶寶了？」但她附上一張畫像，原來家中第三位成員指的是兩人的寶貝愛犬，引來粉絲敲碗起鬨：「別鬧了，快懷上一個吧！」

▲厚片女友婚紗照。（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友喊一家三口，網友以為有寶寶。（圖／翻攝自微博）

他們靠抖音走紅後，網友開始質疑是故意作秀，一度懷疑女方生病變胖，甚至有人開始罵小可愛，他們則大方坦承：「就是吃太多！」戀愛談了2年才變成這樣，還公布過往舊照，澄清剛在一起時其實女方「我是小可愛」身材苗條纖細，體重不到50公斤，鵝蛋臉配上大眼，十足是個小隻馬正妹。

▲厚片女友婚紗照。（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友婚紗照超美。（圖／翻攝自微博）

面對網友攻擊，男方告白：「剛認識的小胖子挺瘦的，後來被我餵胖了。她最美最可愛。」女友也自拍影片上傳，哭著一張臉問男友：「他們問我這麼胖妳還這麼愛我，我是不是救過你的命？」結果男友超甜蜜一句話：「因為妳瘦的時候，住在了我心裡，胖了就卡住，出不來了…」成功哄了女友和大票粉絲。

▲厚片女友婚紗照。（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友婚紗照。（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友婚紗照。（圖／翻攝自微博）

▲小倆口22日結婚。（圖／翻攝自微博）

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