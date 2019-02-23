陽副總終於親到了！禾浩辰浪漫KISS安心亞「先充血」

記者林奕如／台北報導

禾浩辰在台視、三立週日偶像劇《你有念大學嗎？》飾演陽副總，他和安心亞CP擄獲了觀眾，兩人劇中還沒修成正果，但男主角頻頻放電，也確實吹出了許多粉紅泡泡，加上禾浩辰每次總有迷死人不償命的表情，特別是他每次對安心亞說話，總是一步步地要臉貼著臉，逼得她不斷的向後下腰退閃，已經接近45度。

▲禾浩辰終於獻上甜蜜初吻。（圖／三立提供）

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禾浩辰笑說這小動作設計在別的戲劇中未見過，他可是按著劇本設計走的，也想試試極限是怎樣，所以就越做越over，而安心亞也未反抗，就下腰看極限在哪努力配合，有次拍完她就逼禾浩辰做同樣的動作，但最終禾浩辰承認自己骨頭太硬無法達標，頻頻求饒說：「不要再逼我啦！」

▲禾浩辰和安心亞互動甜炸。（圖／三立提供）

最新劇情中，安心亞這位王牌銷售員業績第一名，禾浩辰獻出業績冠軍之吻，為這場戲安心亞還換上性感長禮服，禾浩辰一身白色西裝，就像是白馬王子，對於這場吻戲他笑說：「終於親到了！」由於這場戲要呈現禾浩辰也是害羞的，所以緊張憋氣親吻外，還要因害羞緊張而臉脹紅，他說結果因憋氣一拍完就轉頭喘不停，而最難的就是臉部要脹紅，所以他在拍前一直做伏地挺身，大約做了50下。

▲禾浩辰安心亞拍攝吻戲。（圖／三立提供）

禾浩辰解釋因為他心跳比一般人慢，所以要做很久：「因為我『充血』慢，快把我搞死了！」現場男性工作人員一聽就笑說：「你這句話容易讓人想歪喔！」他還補了「因為我耐力強，持久力強」兩句，真讓人不想歪也難，不過這場吻戲對他們而言是牛刀小試，好奇未來會不會再安排比較浪漫的激吻，不過拍完這場戲他感覺安心亞有在害羞，問他怎知，禾浩辰笑說：「我有側拍，看她的表情就知道呀！」