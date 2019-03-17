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呂文婉單親9年決定「不再婚」　豪爽喊肉體自由

記者林奕如／柬埔寨報導

資深媒體人呂文婉2010年在節目上自爆和老公離婚，之後扶養女兒白獻融長大，恢單9年的生活，她十分享受，去年8月和姐妹淘林姿佑一起到柬埔寨，進入超靈驗姊妹廟，祈求事業也不是第二春，她笑說：「有過經驗了（婚姻），何必呢，現在經濟自由、肉體自由，連呼吸都自由。」

▲呂文婉、林姿佑柬埔寨吳哥窟「小吳哥」。（圖／記者林奕如攝）

▲▼林姿佑、呂文婉探訪柬埔寨「小吳哥」。（圖／記者林奕如攝）

▲呂文婉、林姿佑柬埔寨吳哥窟「小吳哥」。（圖／記者林奕如攝）

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呂文婉大笑說，解釋大家不要想歪「肉體自由」，「簡單來講今天跟張三看電影，明天跟李四吃飯，現在想旅行說走就走，這就是肉體程度自由，若是有婚姻，以前連回娘家要看眼色。」她也打主意不再婚，「沒有動心（的人），覺得愛情不會長久，朋友還比較好，加上我太獨立了。」

▲呂文婉、林姿佑柬埔寨吳哥窟「小吳哥」。（圖／呂文婉提供）

▲小吳哥天梯歷經千年歲月洗禮。（圖／記者林奕如攝）

她不排斥找一個伴，但呂文婉表示：「真的是找一個伴照顧嗎，之後會是誰照顧誰還不一定。」她享受現在生活，自稱單身，但身旁不乏追求者，她自豪：「開什麼玩笑，追我的人從台北火車站排到屏東山地門，什麼人都有。」一旁林姿佑則補刀：「不要害別人。」

▲呂文婉、林姿佑柬埔寨吳哥窟下午茶＋法式簡餐。（圖／記者林奕如攝）

▲呂文婉決定不想再婚，享受一個人生活。（圖／記者林奕如攝）

兩人這次擔任柬埔寨航空親善大使，親自帶團員直飛吳哥窟，探視千年神話國度，姐妹倆一路鬥嘴，感情愈吵愈好。更到姊妹廟還願，呂文婉開心表示，2年前就想報考碩士班，一直沒時間，這次得知考上台北教育大學數位科技學系在職碩士班超興奮，她希望能到學術界教書，擺脫外界對她印象在名嘴。

名人帶路探訪小吳哥（Angkor Wat），興建於十二世紀，為國王蘇耶跋摩二世興建，建造時間歷時30年， 小吳哥是吳哥遺跡中唯一坐東朝西的寺廟，剛好適合觀看日出。整體佈局喻意為宇宙，中央高塔是世界的中心，是眾神居住的須彌山，寺廟周圍的層層迴廊象徵著人類居住的世界，最外圍環繞的護城河則是代表著海洋。

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呂文婉, 林姿佑, 柬埔寨, 吳哥窟, 小吳哥, 姊妹廟

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