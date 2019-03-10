P圖露餡！　瑤瑤「冒出尖下巴、超挺山根」網驚：原來她平常修很大

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，亮麗外貌吸引一票粉絲追蹤，只不過，她近日在社群網站PO出一張和朋友的合照後，因為P圖效果太強，不但認不出是自己，連姊姊Apple（黃暐婷）看了也崩潰直呼：「還我妹妹來！」

▲瑤瑤原本自拍長這樣。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



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照片中，可以看到瑤瑤頭戴酒紅色棒球帽，身穿粉色外套站在小優後面，奇怪的是，臉型和下巴都和平常自拍的樣子長不一樣，山根也隆起得很不自然，原來這是使用小優手機拍下的照片，她看完忍不住笑說：「差點以為我是王力宏！」

▲▼瑤瑤被P圖P成好像王力宏。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



Apple也在社群網站隔空喊話小優：「就叫你美肌功能不要開這麼強！」看到妹妹瑤瑤被美肌成這樣，她忍不住問：「請問我旁邊的人是誰？！瑤瑤都不瑤瑤了～是王力宏本人嗎？」

▲瑤瑤戳破小優平常的美肌技巧。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）



瑤瑤同時因為這張照片戳破小優平常的美顏技巧，首先是會拉長並修尖下巴，其次是放大調整眼距，最後就是縮小鼻翼距離，不少網友看了也認同地說：「下巴真的拉得很長」、「王力宏+1！」小優看到照片則大笑3聲：「哈哈哈到底是誰啦！」

瑤瑤IG全文：

看完本張認不出我是誰的照片後

得到的優優美顏功能技術總結

1.下巴拉長修尖

2.眼距放大調整

3鼻翼縮小

以上！！

#差點以為我是王力宏

Apple IG全文：

優優！就叫你美肌功能不要開這麼強！

請問我旁邊的人是誰？！

瑤瑤都不瑤瑤了～

#是王力宏本人嗎

#還我妹妹來

#bff #都優優美就好了 #笑死