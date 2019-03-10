P圖露餡！　瑤瑤「冒出尖下巴、超挺山根」網驚：原來她平常修很大

記者潘慧中／綜合報導
瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，亮麗外貌吸引一票粉絲追蹤，只不過，她近日在社群網站PO出一張和朋友的合照後，因為P圖效果太強，不但認不出是自己，連姊姊Apple（黃暐婷）看了也崩潰直呼：「還我妹妹來！」
▲瑤瑤原本自拍長這樣。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）
照片中，可以看到瑤瑤頭戴酒紅色棒球帽，身穿粉色外套站在小優後面，奇怪的是，臉型和下巴都和平常自拍的樣子長不一樣，山根也隆起得很不自然，原來這是使用小優手機拍下的照片，她看完忍不住笑說：「差點以為我是王力宏！」
▲▼瑤瑤被P圖P成好像王力宏。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）
Apple也在社群網站隔空喊話小優：「就叫你美肌功能不要開這麼強！」看到妹妹瑤瑤被美肌成這樣，她忍不住問：「請問我旁邊的人是誰？！瑤瑤都不瑤瑤了～是王力宏本人嗎？」
▲瑤瑤戳破小優平常的美肌技巧。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）
瑤瑤同時因為這張照片戳破小優平常的美顏技巧，首先是會拉長並修尖下巴，其次是放大調整眼距，最後就是縮小鼻翼距離，不少網友看了也認同地說：「下巴真的拉得很長」、「王力宏+1！」小優看到照片則大笑3聲：「哈哈哈到底是誰啦！」
瑤瑤IG全文：
看完本張認不出我是誰的照片後
得到的優優美顏功能技術總結
1.下巴拉長修尖
2.眼距放大調整
3鼻翼縮小
以上！！
#差點以為我是王力宏
Apple IG全文：
優優！就叫你美肌功能不要開這麼強！
請問我旁邊的人是誰？！
瑤瑤都不瑤瑤了～
#是王力宏本人嗎
#還我妹妹來
#bff #都優優美就好了 #笑死