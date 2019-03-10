高雄請不到鄧紫棋！　潘恆旭忍1個月才說「貪財」內幕：他們要錢

娛樂中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜積極推展觀光，每個月都會有觀光代言人，1、2月分別是資深藝人白冰冰、陳文茜，之後為鎖定香港旅客，市府原本有意邀請鄧紫棋，最後卻因故作罷，對此，高雄市觀光局長潘恆旭9日鬆口破局原因：「經紀公司跟我們要了一筆很高的費用。」

▲鄧紫棋。（圖／翻攝自Facebook／鄧紫棋）



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2月消息一出，鄧紫棋方表示完全沒有接到相關消息，潘恆旭則解釋因為對方有經紀約在身，若冠名贊助需要花費，但市府起初就希望能「不花錢請到代言人」，他當時強調市府能提供的是資源交換或是協助他項事務，「需要錢合作的關係，不是我們想要經營的長期關係。」

▲高雄市觀光局長潘恆旭。（圖／記者宋德威攝）



事隔近1個月，潘恆旭向《中國時報》還原過程，他表示當時透過鄧紫棋所屬經紀公司接洽，怎料對方開高價，「其實鄧紫棋本人應該不是那麼貪財。」想透過演唱會贊助的代理商談贊助，最後卻也沒了下文。

▲鄧紫棋目前深陷合約風波。（圖／CFP）



事實上，鄧紫棋7日宣布跟經紀公司「蜂鳥音樂」結束合約，她控訴10年來屢遭到不公平對待，卻被公司駁斥是「中傷言論」，隔天表情凝重現身，她略帶淚光表示：「不知道該講什麼，總之能說的都說了，能夠做的都交給了律師。我只是不希望這件事演變成罵戰，我希望正確的東西會得到公平對待。」

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