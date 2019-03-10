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舒子晨透視裝全是洞！　清楚外露「水滴半球」嬌喊：一點也不冷

記者潘慧中／綜合報導

舒子晨（Nikita）擁有前凸後翹的D罩杯好身材，吸引不少內衣廠商找上門，她9日曝光工作形象照，大膽單穿透視裝露出內衣褲，「哪裏有冬天～一點也不冷～。」敬業表現令人讚嘆。

▲舒子晨身材維持得很好。（圖／翻攝自Facebook／舒子晨Nikita）

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照片中，可以看到舒子晨頂著一頭濕髮，看起來格外魅惑，身穿透視長版上衣，鏤空剪裁讓人清楚窺見藍色內衣褲，水滴豪乳、深邃事業線全都一覽無遺，緊實腰線和穠纖合度的蜜大腿，展現苦練已久的健身成果。

▲▼舒子晨透視裝全是洞！（圖／翻攝自Facebook／舒子晨Nikita）

▲▼舒子晨大膽單穿透視裝。（圖／翻攝自Facebook／舒子晨Nikita）

▲▼舒子晨透視裝全是洞！（圖／翻攝自Facebook／舒子晨Nikita）

舒子晨的D罩杯美胸讓許多女網友為之羨慕，在美麗外表的背後，她平常秉持著「飲食不過量」的原則，適時攝取豆漿、起司等富含豐富蛋白質的食物，「從小就喜歡喝豆漿、牛肉、海鮮與起司」，搭配少油少鹽、不喝飲料的原則，自然而然養成美胸。

▲▼舒子晨透視裝全是洞！（圖／翻攝自Facebook／舒子晨Nikita）

▲舒子晨養胸有秘訣。（圖／翻攝自Facebook／舒子晨Nikita）

此外，舒子晨也曾分享「美胸2動作」，其一是每天洗完澡會全身擦乳液，把握空檔時間，邊看電視邊用指節按摩胸部，「按壓重點是要感覺痠痛，將乳腺全部按開對發育或健康都有幫助」；其二是撥胸，「兩隻手由下胸往上快速撥動能對抗地心引力，同時也要將副乳從背部往前撥」，這2招是媽媽在她國中開始穿內衣就傳授的秘訣。

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

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