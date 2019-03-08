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張立東突PO「遮半臉照」藏曖昧亮點！　緋聞女友Albee范乙霏開口了

記者潘慧中／綜合報導

張立東近年在演藝圈闖出好成績，不少綜藝節目都能看到他的身影，吸引大批粉絲的同時，感情動向也成為焦點。他8日突然曬出男女遮臉合照，「有人發現亮點嗎？」意外釣出昔日緋聞女友Albee（范乙霏）吐槽回應了。

▲Albee和張立東因上節目而結識。（圖／翻攝自Facebook／張立東）

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照片中，可以看到張立東和廣播主持人瑪麗並肩合照，手裡拿著「7月19」的紙條，女方則是拿著「9月17」的紙條，兩人都俏皮地遮住半張臉，而他口中所謂的亮點正是紙條，9月17號是他的生日、7月19號則是女方生日，曖昧互動讓不少網友超激動：「在一起在一起！」

▲▼張立東突PO「曖昧遮臉照」（圖／翻攝自Instagram／leoleo917）

▲▼張立東曬出和瑪麗的合照，意外釣出Albee回應。（圖／翻攝自Instagram／leoleo917）

▲▼張立東突PO「曖昧遮臉照」（圖／翻攝自Instagram／leoleo917）

昔日緋聞女友Albee看了也開玩笑回：「好亮我瞎了」，沒想到張立東不忘再撩她一下：「再亮也沒有妳靚」，嘴甜誇獎女方漂亮，顯見彼此的好交情。事實上，他過去常在《天才衝衝衝》向女方釋出愛意，對方有次舉辦生日音樂會時，為了能準時抵達現場，還自掏腰包花了6千元跟另一個來賓交換「提早收工卡」，就是希望能好好與對方合唱組曲。

▲▼張立東過去常在《天才衝衝衝》向Albee示愛。（圖／時代創藝提供、翻攝自Instagram／albeefin）

至於是否有發展可能，Albee曾透露很欣賞張立東已經工作到很累，還可以去外面喝酒，但是，「我是他眾多妃子之一，我可能沒有辦法接受，我的男友一天到晚在外面喝酒。」反觀自己，完全不是這樣的人，很累時只想趕快回家洗洗睡，間接打槍男方，「應該是很難吧！你可以是暖男，但是你不要當中央空調，就是你不用暖全部，你暖我就好了。」

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ALBEE, 范乙霏, 張立東

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