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楊晨熙度假「掉出超兇雪球」！　對比N年前「果凍姐姐」網驚：變好多

記者潘慧中／綜合報導

楊晨熙（果凍姐姐）從兒童台打出知名度，轉戰電視圈和綜藝圈的表現亮眼，對比以前擔任「姐姐」時期的穿著趨於保守，她7日曬出在沖繩海灘拍攝的比基尼辣照，讓不少網友看了直噴鼻血：「變好多！太性感了啦！」

▲果凍姐姐是楊晨熙以前的藝名。（圖／翻攝自YouTube）

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照片中，可以看到楊晨熙頂著俏麗短髮、戴上墨鏡，渾身散發濃濃的度假氛圍，身穿黃色繞頸泳衣，相當映襯她的雪白肌膚，豐滿東西半球呼之欲出，搭配藍色印花三角泳褲，襯托出穠纖合度的腿部線條，不禁令人讚嘆：「原來妳超有料！」

▲▼楊晨熙度假「掉出超兇雪球」！（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

▲▼楊晨熙難得曬出性感照。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

▲▼楊晨熙度假「掉出超兇雪球」！（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

打扮和以前在兒童台的造型有明獻差別，楊晨熙難得讓粉絲一窺窈窕身材。談起過去在兒童台當實習生期間，她曾透露因為用心在服裝加了小巧思，反引來前輩眼紅，被其他姊姊跟製作人「打小報告」，讓她慘被斥責，最後被要求只能穿普通T恤、白布鞋上台，內心十分無奈。

▲▼楊晨熙度假「掉出超兇雪球」！（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

▲▼楊晨熙其實很有料。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

▲▼楊晨熙度假「掉出超兇雪球」！（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

此外，楊晨熙表示一開始被大家說是人生勝利組時，心裡其實有點無法接受，因為她真的不是那種人，而是一直努力朝「後天人生勝利組」邁進，她透露自己沒有富爸爸、洋人學位光環、住豪宅、開跑車或嫁給更有錢的老公，但並沒有因此怨天尤人，反而是努力賺錢理財，目前一切都在學習中。

楊晨熙IG全文：

一開始被大家說人生勝利組，有點不是那麼能接受，因為我真的不是！
沒有富爸爸讓我出國念書然後光榮歸國、洋人學位光環、領跑車、住豪宅、嫁個更有錢老公過著精采生活好棒棒⋯
但是我很努力朝＂後天人生勝利組＂邁進啦！
努力賺錢理財，買車、買房、開餐廳⋯
以上皆負債中，泥們一直問我怎麼理財，不是我小氣不説，而是一切尚在學習中，現在教人簡直會笑掉專家大牙
待我成功那天，不再是負婆，而是成為真富婆那天！我一定不吝於分享好嗎？

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