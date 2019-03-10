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隋棠自拍超有禮貌！　馬步一蹲「3步驟」網讚：真的很親切

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後陸續生下一對兒女Max、Lucy，2018年底平安生下第3胎Olie，升格為一家五口，產後過了將近3個月，她近日受邀前往高雄出席活動，身穿典雅洋裝現身，但強光一照才讓網友發現小心機：「蠻透視的耶！身材好才能這樣穿！」

▲▼隋棠自拍「3步驟」超有禮貌！（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲▼隋棠穿透視洋裝激美。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

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▲▼隋棠自拍「3步驟」超有禮貌！（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

照片中，可以看到隋棠隨興紮起及胸長髮，卻讓有長髮控的老公頓時嚇到直呼：「我以為妳剪短了！」只見她在脖子綁上優雅絲巾，襯托出V字瓜子臉，身穿編織紋路的無袖長洋裝，內搭膚色五分袖上衣，造型以杏色為基調，相當映襯她的溫柔氣質。

▲▼隋棠自拍「3步驟」超有禮貌！（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲老公看到隋棠這張照片以為她剪短髮了。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

乍看保守的穿搭，但當隋棠站在強光下拍照時，似乎能看出設計小巧思，下半身鏤空布料透視出修長纖細的美腿，好身材讓許多網友不敢置信地說：「這竟然是3個小孩的媽」、「真的才產後3個月嗎？！」

▲▼隋棠自拍「3步驟」超有禮貌！（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲隋棠和Selina、Melody合照時的動作很有禮貌。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

值得一提的是，隋棠和出席的Selina（任家萱）、Melody（殷悅）合照時，由站在畫面右側的Melody掌鏡自拍，Selina站中間露出甜美微笑，身高173公分的隋棠則是貼心地站在最後面、彎腰且一手扶住大腿入鏡，絲毫沒有架子，此舉更讓粉絲稱讚：「只有高個才懂的自拍禮貌蹲！」

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隋棠, TONY, MAX, LUCY, Olie

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