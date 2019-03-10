女神「坐對面吃早餐」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

記者潘慧中／綜合報導

Ella（陳嘉樺）和老公賴斯翔（賴解孵）結婚5年多，2017年迎來兒子「勁寶」誕生，產後依然積極投入工作，她近日前往高雄拍戲，抽空朝聖當地知名的24小時早餐店，親民作風讓不少網友激動狂喊：「跪求巧遇！想坐對面啊！」

▲▼Ella大器不做作的個性堪稱真女神。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）



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照片中，可以看到Ella似乎直接頂著素顏出門，儘管如此，依然不減女神風采，好膚質打趴一票年輕少女，穿上簡便的軍綠色外套，一手拿著蛋餅和筷子、一手拿著飲料，不計形象地拉長人中、大扮鬼臉，「早安！好早！拍攝空檔來朝聖24小時早餐店！」

▲Ella素顏吃早餐。（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）



Ella透露終於吃到第一名的鮪魚玉米起司蛋餅、火腿蛋吐司，如願以償喝到第一名的紅茶牛奶，心裡覺得超滿足，看到有網友說忘了點蘿蔔糕，她親切回應：「好，下次一定要點！」有人推薦她吃高雄有名的肉燥飯，她則激動地說有吃了，「我同學特地買給我吃！超級超級好吃！！」

▲Hebe也曾吃過這間早餐店。（圖／翻攝自Facebook／田馥甄 Hebe）



事實上，Hebe（田馥甄）2017年南下高雄表演舞台劇《小夜曲》時，已經朝聖過這間24小時早餐店，她當時還笑說不管多晚都要吃一下這間早餐店，「奶油吐司、火腿蛋吐司、紅茶牛奶已下肚！」Ella事隔近2年點了幾乎一樣的「套餐」，可見姊妹間的好默契。

Ella臉書全文：

早安！好早！

拍攝空檔來朝聖24小時早餐店！

誰來過？超厲害！

你們知道在哪嗎

#戲劇人生

#我有吃到第一名的鮪魚玉米起司蛋餅

#我有吃到第一名的火腿蛋吐司

#我有喝到第一名的紅茶牛奶