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月薪2萬硬撐「停經2年」！　正妹跑工地「老闆半夜急Call」網哭：設計系超有感

記者潘慧中／綜合報導

歌手高以馨上了大學就搬出去住，家裡同時斷了經濟支援，為了養活自己，她當時兼差4份工作，主攻建築設計的她還幫工地畫圖，累到停經2年卻渾然不覺身體已發出警號，直到護理師友人提醒她就醫才發現，「再晚來一點，妳可能就要死掉了。」

▲▼高以馨（圖／翻攝自Facebook／高以馨）

▲▼高以馨。（圖／翻攝自Facebook／高以馨）

▲▼高以馨（圖／翻攝自Facebook／高以馨）

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高以馨最近在《小明星大跟班》透露，大學讀設計系已經忙到沒時間打工，但為了賺生活費，她擠出時間拍網拍、當家教、當補習班的輔導老師、還跑工地畫圖，就算工地老闆半夜2點突然Call她：「妳現在幫我畫圖！明天6點要交那個6層平面圖，我明天要跟設計師開會！」

▲▼高以馨（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲高以馨大學時期有4份打工。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

然而，高以馨表示那一層超過200坪，「我整個晚上一直畫一直畫，（畫到）眼睛上吊，而且那個月薪只有2萬，還賠掉我自己的健康。」她坦言月經曾長達2年沒來，當時不知嚴重性，「我覺得好像算了，夏天這樣也蠻清爽的。」

▲▼高以馨（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼高以馨當時不只領低薪，甚至賠掉健康。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼高以馨（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

慶幸的是，高以馨後來聽了護理師朋友的話去做檢查，一到醫院就被醫生罵了：「妳這樣真的很危險！」再晚就醫一步就極可能小命不保，沒想到吃藥調理身體的前2個月，因荷爾蒙失調發福15公斤，其實當時瘦到34公斤，照理說也沒變多胖，但身材突然走樣難免難過，害她那陣子都躲在家裡哭、也不敢見朋友。

▲▼高以馨（圖／翻攝自Facebook／高以馨）

▲高以馨。（圖／翻攝自Facebook／高以馨）

▲約從11：35分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

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