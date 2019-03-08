他暖陪愛紗回日本　「看她開心就幸福」真實身份曝光…網哭：好好照顧她

記者潘慧中／綜合報導

愛紗和周洺甫2月簽字離婚，經過半個多月的時間沉澱心情，她日前開心宣布：「我回來了，我要開始寫fb了。」熬過最艱難的時期，她近日飛往北海道散心，7日曬出與懷秋的合照，網友這才得知她的旅伴，也讓人窺見兩人的好交情。

▲▼愛紗和懷秋這幾天都在日本打卡。（圖／翻攝自Instagram／aisa1108、harrychang1122 ）



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照片中，可以看到愛紗穿著寬大保暖的服裝，拿起滑雪裝備嘻鬧，身旁友人同樣全身包緊緊，不說的話很難認出真實身份，幸虧她在貼文中Tag了對方的帳號寫下：「我的閨蜜！」原來那個人就是老朋友懷秋。

▲▼愛紗和懷秋是最佳閨蜜。（圖／翻攝自Instagram／aisa1108、harrychang1122 ）



同一時間，懷秋也在社群網站曬出和愛紗在雪地的打鬧照，他感性寫下：「天生的默契。」久違合體讓不少粉絲看了好感動，大家紛紛狂問：「所以什麼時候有合作呀？」多年累積下來的情誼令人稱羨，不少網友都笑說：「好好照顧愛紗喔！」

▲愛紗和以前團員們的感情都很好。（圖／翻攝自Instagram／aisa1108）



事實上，懷秋和愛紗曾經都是大嘴巴團員，當年為了女方的婚禮，不畏習俗6度當伴郎，「看她開心就幸福。」言語間可以感覺得出來他很保護女方，如今看到他陪著對方一起出國散心，再度見證彼此私底下的好交情。昔日大嘴巴團長宗華日前得知女方離婚，已在第一時間送上關心，「希望她打起精神。」