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當場給難看！男友自豪：持久力第1名　曾智希「聳肩冷笑」回家GG了

記者潘慧中／綜合報導

有「小郭雪芙」稱號的曾智希身材窈窕，成為不少網友心目中的女神。近日受邀分享感情世界，她表示曾遇過一些太愛面子的的男生，某一任當時在朋友面前自誇：「持久力第一名」，她在旁邊聽了忍不住「聳肩冷笑」的反應，氣得男友回家鬧分手！

▲▼曾智希當場給男友難看！（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲▼曾智希擁有魔鬼身材。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲▼曾智希當場給男友難看！（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

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曾智希最近在《媽媽好神》表示，自己算是很顧男友面子的人，但有次真的有點受不了的是，該任男友和一群朋友正在聊「那方面很厲害」的事情，男方說著說著突然自誇：「拜託！我可是江湖上持久力第一名！」她聽到這句話竟不小心噗哧一笑，「不知道為什麼就突然想笑。」

▲▼曾智希當場給男友難看！（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲▼曾智希聽到男友自豪的話，頓時真的有點受不了。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲▼曾智希當場給男友難看！（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

該任男友一回家就跟曾智希大吵：「怎麼樣？妳是覺得我不行嗎？！」急得她連忙解釋自己沒有那個意思：「我只是覺得當下氛圍很好笑，我想要加入你們，但我可能笑錯時間點了。」當下雖然沒有因此分手，但兩人後來因為常為類似的小事吵架，自然而然就分道揚鑣了。

▲▼曾智希當場給男友難看！（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲男友回家氣得質問曾智希。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

此外，曾智希透露曾交往過經濟狀況比較不好的男友，對方因為愛面子所以常請她吃飯，當時已經在工作的她會偷塞錢到對方的皮包，甚至會直接匯錢到對方戶頭，有次想送一台筆電給對方，結果還被賣場阿姨酸說：「怎麼女朋友還幫你付錢？！」男方瞬間臭臉，她連忙出面打圓場：「他平常工作的錢都是交給我啦！」

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