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她懷孕40週肚暴痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝大熱門》近日邀請醫護人員分享「崩潰日常！病人你不要太過分！」其中一位婦產科醫師表示，曾有一名足月的孕婦打了催生後，半夜突然肚子很痛，必須趕緊剖腹生，怎料婆婆衝上前阻止：「時辰還沒有到！」此舉帶給寶寶嚴重傷害，吳宗憲聽不下去開罵：「腦子壞掉嗎？！太無知了！」

▲▼婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲沈醫師分享經歷。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

婦產科沈醫師表示那是該孕婦的第一胎，她當時已經懷孕40幾週，所以住院當天就要催生且預計要自然產，沒想到一打完催生，從晚上開始痛到半夜2點多，胎兒的胎心音掉了4、5次、但有次掉了快2分鐘沒回來，醫師連忙把她推進產房準備剖腹。

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▲▼婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼婆婆突然衝出來阻止媳婦生小孩。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

沒想到，婆婆突然跳出來說時辰未到：「這小孩真的生出來的話會剋妳、剋老公！算命師算過啦！」沈醫師聽了不敢置信地說：「媽媽現在已經人命關天了！」但基於不可能推病床去撞家屬，只能好好勸說：「真的要搶時間，我們病房、開刀房都已經備好了。」但真的講不聽，最後只好出動警衛架走婆婆。

▲▼婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼婆婆耽誤了時間導致寶寶腦部缺氧，結果令人很遺憾。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲▼婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

令人難過的是，經過婆婆這番波折，孕婦生產大約延遲了10分鐘，「生出來的時候寶寶就黑掉了。」沈醫師表示雖然有救回孩子，但因為缺氧時間太久，只能告知家人殘忍真相，「以後這個小朋友的發展可能會有些遲緩。」

▲約從36：44分開始。（影／取自YouTube／我愛大熱門）

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關鍵字

婦產科, 婆婆, 婆媳, 生小孩

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