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影／鐵齒請好兄弟抽菸「亮紅光」嚇譙髒話！　大根隔天遇「驚悚車禍」信了

記者潘慧中／綜合報導

大根（黃亮鈞）從《大學生了沒》出道，如今是不少綜藝節目的常客，他近日透露曾為了測試家裡是否有好兄弟，決定請祂抽菸，邊錄影邊說：「想抽就抽啊！當自己家抽啊！」沒想到香菸真的燃燒得很快，當下嚇到狂飆髒話。

▲▼大根鐵齒請好兄弟抽菸嚇譙髒話（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲大根鐵齒測試家裡是否真有好兄弟。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

大根最近在《麻辣天后傳》透露有次家裡停電，和阿虎心血來潮測試是否有好兄弟，「真的有的話，出來跟我打個招呼也好。」於是，他點了一根菸放上菸灰缸，對著四面八方說：「來喔！抽菸喔！」他表示因為菸要吸才會亮紅光，下一秒發生的事情真的嚇到他了！

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▲▼大根鐵齒請好兄弟抽菸嚇譙髒話（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼大根公開當時的錄影內容。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼大根鐵齒請好兄弟抽菸嚇譙髒話（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

公開當時驚悚的「好兄弟抽菸」影片，可以清楚看到香菸燃燒得很快，大根和阿虎忍不住狂譙髒話：「怎麼辦？！」更讓人訝異的是，他們不但沒有惹禍上身，隔天竟神奇地逃過鬼門關。

大根和阿虎半夜錄影完回家，一轉彎突然遇到一台黑色轎車逆向從斜坡衝下來，負責開車的阿虎還來不及閃車，對方就先閃到旁邊，一旁停紅綠燈的3台車全被撞爛。

▲▼大根鐵齒請好兄弟抽菸嚇譙髒話（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼大根隔天遇恐怖車禍，離奇被擋掉死劫。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼大根鐵齒請好兄弟抽菸嚇譙髒話（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

更離奇的是，大根和阿虎當時為了消除緊張，決定下車抽菸，對方把菸放進嘴裡、放下手的瞬間，他眼睜睜看到對方那根菸「啵」一聲自動彈出來，就像是被人家抽出來一樣，「被擋一下菸抽，就是祂幫我們擋過一條死劫。」

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