玩筆仙「犯2禁忌」釀大禍！　她親眼目睹友人「超慘下場」發毛

記者潘慧中／綜合報導

名模呂欣晏近日受邀上《麻辣天后傳》分享靈異經驗，她透露高中時曾和朋友玩筆仙，其中一位男性友人因為講話不禮貌，加上沒有好好送走筆仙，最後意外釀下大禍！

▲節目現場實測玩筆仙。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



呂欣晏透露當時和一群朋友找了一處公園涼亭玩筆仙，請了一段時間後，筆才開始慢慢有動作，其中一名男同學鐵齒地說：「你們這一定騙人的，一定是呂欣晏或你們誰動的！」

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▲▼呂欣晏其中一個朋友講話不禮貌，加上沒送走筆仙，最後釀下大禍。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



此時，筆仙開始依序緩慢移動到紙上寫的字，「我在這裡」，全部的人頓時嚇到不敢說話，但該男同學依然不信邪，最後因為筆仙沒有再移動，一群人就地鳥獸散，卻忘了把筆仙請回去。

▲呂欣晏等一群友人玩到發毛。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



隔天，呂欣晏一到學校發現該男同學眼神不太對勁，「他人就像中邪」，更離奇的是，對方後來請假請了1個多月，聽說對方似乎被卡到、晚上每天都被鬼壓床。

▲男同學最後似乎中邪了。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



節目現場請來的郭定陸老師建議，如果要請走碟仙或筆仙的話，最好是說：「碟仙碟仙請歸位或是請回歸本位」，看到祂回到正中間原來的地方，就能確定祂歸位了。