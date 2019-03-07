孫安佐比腕力被電爆！　獨扛4層便當「二頭肌炸裂」上課影片曝光

記者潘慧中／綜合報導

孫安佐轉型成為超夯YouTuber，目前就讀能仁家商，回歸高中校園生活，他近日拍攝一支日常的上課影片，不但幫同學扛便當，「順便練二頭彎舉」，還趁空檔和男同學PK腕力，看起來人緣非常好。

▲孫安佐公開學校生活。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）



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畫面中，孫安佐先解釋沒有穿制服的原因並非耍大牌，而是因為前一天才量完制服、還來不及做好才穿便服。接著，他似乎被安排去領取午餐，獨自抬起4個大型餐盒，緊身紅色上衣、炸裂的二頭肌讓不少女粉絲眼睛為之一亮。

▲▼孫安佐獨扛4層便當。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）



回到教室後，孫安佐和男同學比腕力，兩人都一度佔上風卻始終沒比出輸贏，激戰了一陣子後，他竟然吞下敗仗，所有人看到激動尖叫，他雖然輸了比賽仍保持笑容，風度令人讚賞。

▲▼孫安佐和同學比腕力。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）



雖是平常和朋友間的小比賽，但有粉絲認真建議孫安佐下次要注意手腕的施力方式，「你輸在手腕角度，當時應該力量只能往自己左上方去對吧，所以一到中間就壓不下來了，這時除非對方是女的或你是蓋伊or阿館，不然力量差不到兩倍是不可能贏了（還有你的小臂確實有比較細，二頭肌在腕力上幫助不大）。」

▲粉絲提供孫安佐比腕力的超專業建議。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

