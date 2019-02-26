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錄《娛百》到一半…羅志祥地上撿到Bra！　失主崩潰：好丟臉

記者劉宜庭／綜合報導

羅志祥出道25年，演藝經歷十分豐富，不但能歌擅舞，又跨足了戲劇、主持和實境秀。他和愷樂一起主持《娛樂百分百》，在25日播出內容中，他和來賓們一起闖關玩遊戲，用身體拼字猜謎，沒想到錄影到一半，地上卻驚見半邊NuBra掉在地上，忍不住驚呼：「這誰的！？」

▲錄《娛百》到一半…羅志祥地上撿到Bra！　失主崩潰：好丟臉。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲《娛樂百分百》最新一集分成小豬隊、愷樂隊進行PK。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

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節目上，一共分為小豬、愷樂2隊伍，眾人合力用身體拼字，猜對最多題目的隊伍才可獲勝，愷樂隊原本落後，到後來奮起直追，終於以3比2的分數反敗為勝。期間，嘻小瓜（謝文傑）身為愷樂隊隊員，得知獲勝後，立刻狂喜蹦跳，沒想到，卻意外讓衣服裡頭的NuBra掉了出來。

▲錄《娛百》到一半…羅志祥地上撿到Bra！　失主崩潰：好丟臉。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲錄《娛百》到一半…羅志祥地上撿到Bra！　失主崩潰：好丟臉。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲得知隊伍逆轉勝，嘻小瓜嗨到NuBra（紅圈處）不小心掉出來了。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

不久後，羅志祥發現地上躺著半邊NuBra，立刻撿起來，對著鏡頭驚訝大喊，「這誰的！？」嘻小瓜這才驚覺，自己的NuBra掉了出來，忍不住崩潰笑說：「怎麼這麼丟臉！」小豬笑虧，這是在夜店才會發生的事情，「玩到一半怎麼有這個東西掉出來啦！」嘻小瓜則回說，自己笑到哭出來了，「好丟臉喔。」

▲錄《娛百》到一半…羅志祥地上撿到Bra！　失主崩潰：好丟臉。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲錄《娛百》到一半…羅志祥地上撿到Bra！　失主崩潰：好丟臉。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲羅志祥撿到NuBra。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲錄《娛百》到一半…羅志祥地上撿到Bra！　失主崩潰：好丟臉。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲錄《娛百》到一半…羅志祥地上撿到Bra！　失主崩潰：好丟臉。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲嘻小瓜崩潰喊：「好丟臉喔。」（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

事後，嘻小瓜將節目橋段轉發在Instagram，文中更幽默自嘲：「吼唷～～我的『那個』掉出來了！太丟臉！哈哈哈哈哈哈，我人生丟臉時刻主任你怎麼都在旁邊啦！」

▼嘻小瓜轉發節目橋段。（影片／取自嘻小瓜Instagram，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字

羅志祥, 小豬, 愷樂, 娛樂百分百, 嘻小瓜

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