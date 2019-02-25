曾莞婷罕見頂「張菲捲髮」入鏡！　新造型曝光…網友全看傻

記者劉宜庭／綜合報導

藝人曾莞婷演過多部知名八點檔，被封為「本土劇女神」，擁有甜美長相及曼妙身材，是不少女粉絲羨慕、看齊的對象。造型百變的她，近來罕見挑戰復古波浪捲髮，搭配瞎趴變色眼鏡，連自己看了都忍不住驚呼，「你是誰？」

請繼續往下閱讀...

▲曾莞婷外型甜美，有著「本土劇女神」稱號。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）



曾莞婷造型百變，過去嘗試過各種穿搭及髮型，留有一頭及腰長髮的她，近來挑戰復古風格，將頭髮燙成超捲波浪頭，搭配粉色超大墨鏡，以及鮮紅唇色，整個人流露出不同於以往的氣勢。

▲曾莞婷復古風捲髮大獲網友好評。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

PO照同時，曾莞婷坦言，新造型讓她都快認不得自己，文末Tag更標註張菲、歐陽菲菲的名字，似乎是形容髮型和這兩位前輩有些相似。全新造型一曝光，讓不少網友看傻驚呼，「好不一樣的感覺」、「跟平常好不一樣」，許多粉絲也紛紛留言狂讚，「還是美」、「女神就是什麼都能駕馭」、「女神大姐大」、「髮型真的好時尚」，新髮型大獲好評，也意外在網路上引發一陣熱烈討論。

▲曾莞婷自嘲認不得自己了。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

▲曾莞婷文末標註張菲（左）、歐陽菲菲（右）名字。（圖／資料照／華視提供、翻攝自歐陽菲菲臉書）