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婚禮還沒辦就爆離婚！　小賈斯汀傳「私會賽琳娜」惹怒妻

記者傅家妤／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與老婆海莉（Hailey Bieber）越愛越閃，兩人先前受訪時，還互相告白、放閃，好感情讓人羨慕，不過近日兩人卻被爆出準備離婚，消息震驚眾人。不過他的發言人很快就已經出面代為否認了此事。

▲▼小賈斯汀。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀）

▲小賈斯汀被爆瞞著老婆私會賽琳娜。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀、賽琳那）

小賈斯汀與老婆海莉在去年9月證實已經結婚，但遲遲未有舉辦婚禮，有傳兩人已經決定辦在3月1號，小賈斯汀生日當天，不過隨後又有消息傳出，為了讓所有賓客都能來，小倆口決定延期。沒想到婚禮尚未舉辦，小倆口就被爆出離婚消息，讓大家都非常傻眼。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）剪了清爽短髮。（圖／CFP）

▲小賈斯汀與海莉尚未舉辦婚禮就被八卦媒體爆出將離婚。（圖／CFP）

據八卦雜誌《OK！》報導，海莉因為受不了小賈斯汀心裡還有賽琳娜（Selena Gomez），而且她還發現小賈斯汀與賽琳娜在兩人婚前，偷偷見面了，最後忍無可忍之下，提出離婚要求。知情人士透露，離婚雖然是海莉提出的，但這是雙方都有的共識，「他們都覺得太快步入婚姻了，這一切並不可行。」因此兩人決定在尚未舉辦婚禮前，直接申請離婚。

對此，外媒《Gossip Cop》稍早隨即跳出打臉，小賈斯汀的發言人也給出回應稱，離婚傳聞純屬捏造，「根本就是胡說八道！」強調小賈斯汀與海莉的感情非常好，兩人也心情也完全沒有受到傳聞影響。

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小賈斯汀, Justin Bieber, 海莉, Hailey Bieber

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