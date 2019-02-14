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美胸女神交往3月「點頭嫁！」　斷3年情崩潰爆哭…1年後圓夢閃婚

記者傅家妤／綜合報導

香港女星李彩華（Rain）2018年3月剛宣布分手消息，斷開與「新五虎」成員何遠恆的三年情，當時她還一度在眾人面前失控爆哭，讓人心疼。沒想到時隔不到1年，她14日就在情人節這天，宣布成為「Mrs.Huang」，突如其來的結婚喜訊，讓粉絲都震驚不已。

▲▼李彩華。（圖／翻攝自微博／李彩華）

▲李彩華宣布閃婚。（圖／翻攝自微博／李彩華）

李彩華自16歲出道，起初從模特兒轉戰當歌手，後來又在2011年演出陸劇《回家的誘惑》，憑藉劇中「艾莉」一角打開知名度，2017年首度推出寫真集，大方解放34C美胸及42吋長腿。2015年認愛港星何遠恆，甚至還一度放話會閃婚，但沒想到最終還是沒有走到最後。

據悉，李彩華是在2018年1月份與何遠恆分手，在時隔2個月，她在受訪談及此事，還是忍不住在眾人面前崩潰大哭：「怎知道過了一段時間心還是好痛，所以去了洛杉磯工作，順道散心，但是一想起這段3年情，還是忍不住哭，覺得好可惜。」

▲▼李彩華。（圖／翻攝自微博／李彩華）

▲▼李彩華。（圖／翻攝自微博／李彩華）

▲李彩華曬出與老公的卡通人物造型宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自微博／李彩華）

不過，如今李彩華終於找到自己的真命天子，她14日在社群網站上曬出數張與老公的卡通造型人物，兩人緊緊相擁在一起，並宣布結婚喜訊：「Rain+Eric=Mr & Mrs Huang！」據悉兩人在交往半年後，就決定互許終身，並在2月2日登記結婚。

▲▼李彩華。（圖／翻攝自微博／李彩華）

▲李彩華與老公在交往半年後就閃婚。（圖／翻攝自微博／李彩華）

因在此之前，李彩華一直都未透露有新戀情，沒想到一公開就是閃婚消息，讓粉絲都嚇了一跳，據悉男方在大陸從事鋼鐵生意，比她年長幾歲，是個圈外人。

▲▼李彩華。（圖／翻攝自微博／李彩華）

▲▼李彩華。（圖／翻攝自微博／李彩華）

▲李彩華透露老公一直暗戀著自己，最後終於等她恢復單身，才展開追求。（圖／翻攝自微博／李彩華）

對於突然閃婚，李彩華在接受香港《蘋果日報》訪問時表示，「我每次談戀愛都很認真，兩個人有同樣的想法，事情就很自然的發生了。」她透露其實老公一直都暗戀著自己，直到得知她單身，才正式展開追求行動，兩人交往不到數月，老公就在她生日當天求婚，她也立刻被對方打動、點頭嫁了！

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