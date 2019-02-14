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胡歌爆「情人節認愛」　3條件全符合…網瘋猜這2人！

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星胡歌的感情世界，一直都是外界最關心的話題之一，去年底曾被爆出與僅23歲的女星章樂韻領證結婚，對此工作室也隨即出面否認。沒想到事隔不到3個月，他再度被爆即將在2月14日，情人節這天公開戀情，再度掀起不少熱議。

▲胡歌。（圖／翻攝自胡歌微博）

▲胡歌被爆出將在情人節這天認愛。（圖／翻攝自微博／胡歌）

一名網友13日晚間在微博上爆料，一名「古裝IP爆紅男神」將在14日，以錄影片的方式，向外界公布戀情，女友是一名圈外人。雖然並未透露該男星身分，但該網友給出了不少線索，稱該男星目前「正處於轉型階段、很重視家庭、尊重粉絲」，該PO文一出，瞬間引起大批網友關注，大家也在瘋猜該男星身分。

▲胡歌。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

▲網友爆料將有「古裝劇爆紅男神」在情人節這天認愛。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

針對以上的條件，大家都認為極有可能是胡歌或是李易峰，也有不少網友斬釘截鐵地稱：「明天公布戀情的是胡歌。」對於爆料，大多網友都抱著半信半疑的態度，認為胡歌先前剛否認結婚，如今認愛的機率不大。

▲胡歌。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

▲網友瘋猜該男星極有可能是李易峰或胡歌。（圖／翻攝自微博）

但也有人該爆料所提供的資料非常詳盡，認定情人節當天，的確會有男星認愛一事發生，各種揣測掀起不少熱議。不過據大陸媒體《新浪娛樂》報導，胡歌的工作人員已經出面否認，駁斥胡歌將公開戀情一事。

▲李易峰。（圖／翻攝自微博／李易峰）

▲李易峰也被在網友所猜測的「情人節認愛」的名單內。（圖／翻攝自微博／李易峰）

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