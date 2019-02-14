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快訊／侯昌明87歲父逝世！　「患失智21年」突然走了

 記者林彥君、傅家妤／綜合報導

侯昌明的87歲的父親患病失智21年，近幾年都臥病在床，沒想到13日晚間卻驚傳逝世消息，對此侯昌明經紀人14日也證實了，侯昌明雖然早已有心裡準備，但在事情發生時，還是難掩悲痛之情，坦言爸爸走得很突然。

侯昌明

▲侯昌明87歲爸爸逝世。（圖／翻攝自臉書／侯昌明）

侯昌明目前正忙於料理附親的身後事，雖然父親已經患病臥床數年，他在回應《ETtoday星光雲》記者時，坦言父親走得很突然，他還轉述了當天的狀況：「爸爸近2年臥病在床，昨天下午1點前一如往常，下午1點後開始嘔吐，3點開始腹瀉，看護打電話通知我，同時也撥電話請救護車，我跟救護車同時抵達家中3、5分鐘後，爸爸已經沒有呼吸了，現在眼淚該流都流光了，感謝關心。」但想到父親其實算是從病痛中解脫，他也釋懷了，只希望下輩子還能與爸爸再續父子緣。

▲▼侯昌明陪妻看婦產科，網瘋猜迎接第三胎。（圖／翻攝自侯昌明、曾雅蘭臉書）

▲侯昌明與老婆曾雅蘭一直都盡心照顧父親，非常孝順。（圖／翻攝自臉書／曾雅蘭）

事實上，侯昌明一直都是演藝圈當中出了名的孝子，過去父親患病，與老婆曾雅蘭一直都盡心盡力照顧，甚至砸錢聘請看護，光看護費每月約台幣2萬4千元，伙食、醫療費、日常用品等雜支，還會經常叫救護車，平均每個月必須花費4萬4千元，費用非常驚人。

雖然父親已經不認得自己，但侯昌明還是不曾有過放棄對方的念頭，過去他在受訪時曾說過，如果父親有一天真的離去：「我和太太能做的，或許只是做好萬全準備。當時候到了，就算不捨，也得捨得。」非常豁達。

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