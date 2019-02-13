林允「真的夠笨」搶到女主角！　《一吻定情》開拍她是關鍵

記者傅家妤／綜合報導

《我的少女時代》導演陳玉珊翻拍《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》，由王大陸飾演新版「江直樹」，女主角則選定大陸女星林允，在選角結果出爐後，兩人新鮮搭配也引起不少質疑，對此導演陳玉珊日前在宣傳時，也正面回應了此事，笑言當初選擇林允的關鍵原因是在於：「她是真的笨！」

▲陳玉珊看中林允「天然蠢」，因此找對方當女主角。（圖／車庫提供）

陳玉珊日前帶著新片男女主角王大陸及林允參加記者會，她在活動上談及，為何要重拍這部已經翻拍過多次的《惡作劇之吻》，其實就是被女主角林允所感動。她回憶起兩人的第一次見面，就在2016年《美人魚》剛上映不久，當時剛出道的林允，非常簡單、清純，兩人聊過之後，她被對方的「天然蠢」嚇到了：「跟她聊天後覺得，她不是裝的吧？她是真的笨吧！」

▲王大陸、林允《一吻定情》中飾演CP，曾被網友質疑。（圖／車庫提供）

當下，主持人還試圖打圓場稱：「應該是簡單吧？」陳玉珊還隨即反駁：「不不不不，她（林允）是真的笨！」後來雖然翻拍計劃尚未成型，但是林允不時會傳訊詢問「何時開拍」、「劇本寫好了沒」等，還會主動討論劇情、演法等。

▲ 陳玉珊被林允的堅持感動，才會決定翻拍《惡作劇之吻》。（圖／記者湯興漢攝）

陳玉珊也因此被林允感動，終於決定重拍該劇，而且堅持要「天然蠢」的林允擔任女主角，選角理由逗樂現場眾人，不少網友也紛紛笑虧：「靠笨搶到女主角，也真的只有林允了」、「林允小姐姐好可愛」，意外掀起不少熱議。

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