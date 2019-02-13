ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林允「真的夠笨」搶到女主角！　《一吻定情》開拍她是關鍵

記者傅家妤／綜合報導

《我的少女時代》導演陳玉珊翻拍《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》，由王大陸飾演新版「江直樹」，女主角則選定大陸女星林允，在選角結果出爐後，兩人新鮮搭配也引起不少質疑，對此導演陳玉珊日前在宣傳時，也正面回應了此事，笑言當初選擇林允的關鍵原因是在於：「她是真的笨！」

▲▼王大陸、林允《一吻定情》劇照，《惡作劇之吻》柏原崇推薦。（圖／車庫提供）

▲陳玉珊看中林允「天然蠢」，因此找對方當女主角。（圖／車庫提供）

陳玉珊日前帶著新片男女主角王大陸及林允參加記者會，她在活動上談及，為何要重拍這部已經翻拍過多次的《惡作劇之吻》，其實就是被女主角林允所感動。她回憶起兩人的第一次見面，就在2016年《美人魚》剛上映不久，當時剛出道的林允，非常簡單、清純，兩人聊過之後，她被對方的「天然蠢」嚇到了：「跟她聊天後覺得，她不是裝的吧？她是真的笨吧！」

▲▼王大陸、林允《一吻定情》劇照，《惡作劇之吻》柏原崇推薦。（圖／車庫提供）

▲王大陸、林允《一吻定情》中飾演CP，曾被網友質疑。（圖／車庫提供）

當下，主持人還試圖打圓場稱：「應該是簡單吧？」陳玉珊還隨即反駁：「不不不不，她（林允）是真的笨！」後來雖然翻拍計劃尚未成型，但是林允不時會傳訊詢問「何時開拍」、「劇本寫好了沒」等，還會主動討論劇情、演法等。

▲▼ 陳玉珊、王大陸、陳柏融《一吻定情》映後聯訪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 陳玉珊被林允的堅持感動，才會決定翻拍《惡作劇之吻》。（圖／記者湯興漢攝）

陳玉珊也因此被林允感動，終於決定重拍該劇，而且堅持要「天然蠢」的林允擔任女主角，選角理由逗樂現場眾人，不少網友也紛紛笑虧：「靠笨搶到女主角，也真的只有林允了」、「林允小姐姐好可愛」，意外掀起不少熱議。

►觀看陳玉珊談論林允影片請點這裡

周杰倫「眨眼遊戲」自豪眼小卻秒輸　林書豪吐槽：太丟臉了吧

推薦閱讀

《跑男7》導演揭「換這4新人」內幕！　新隊長人選曝光

歐陽娜娜學校演出當主唱　身旁吉他手是「台灣天團男神」！

粉絲上位變正宮！　「與好萊塢巨星結婚」成功5案例

蔡依林罕見曝光帥爸！　「父女3人」五官神複製…網驚：蔡爸好年輕

已向陸元琪求婚？　小11歲新歡揭「真實關係」喊她小琪姐

吳秀波出現了！　陷外遇多P醜聞「老婆仍陪身邊」

不只等了5年冠軍的顏如晶　《奇葩說5》錯過的選手！

陪愛紗辦離婚　六月幫揭「休夫內幕」：她給過機會！

《動物方城市》有2部續集！　配音演員揭內幕「砸90億開拍」

女星「搭遊樂場」幫1歲女慶生　「旋轉木馬、飛天椅」奢華內部曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

愛紗「癡心避孕」卻被背叛！　周洺甫婚變1年前早有預兆

鄧紫棋穿熱褲…往下一看「鉛筆腿現形」　網嚇傻：瘦好多

提款卡在小蠻手上　邵翔寵女友：我的錢就是她的！

「跟愛豆世界飛」一個月要花多少錢？　站姐秀帳單數字⋯網驚呆！

獨家／家家前男友出面打臉！曝甜蜜照「揭分手真相」：令人不齒

胡歌爆「情人節認愛」　3條件全符合…網瘋猜這2人！

影／《冰雪奇緣2》首支預告「比第一集黑暗」　艾莎、安娜有麻煩了

小蠻邵翔交往6年有「愛的結晶」　放話：30歲前把自己嫁掉

搭機偶遇口罩少年！兒子嗨喊：電視上的哥哥　一看「真的是超紅偶像」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳玉珊, 惡作劇之吻, 一吻定情, 王大陸, 林允

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 3年前當小三爆哭謝罪！　貝琪宣布結婚「閃嫁10年粉絲」
  2. 胡歌爆「情人節認愛」　3條件全符合…網瘋猜這2人！
  3. 哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了
  4. 梅根嫁皇室1年「懷孕7月還在被罵」　喬治克隆尼火大幫出頭
  5. 「台灣金曲歌后」補位《歌手》！　網一看high了：青峰追星大會
  6. 林允遭爆花錢買熱搜！　釣出本尊「這樣回網友」
  7. 打到冰原也融掉！《七龍珠超：布羅利》進化　4DX版台灣看得到
  8. 《李屍朝鮮》柳承龍賣炸雞破紀錄　上映21天登「最賣座喜劇」
  9. 周明璟小賭新手運贏3倍　荷官拒收小費「以為我串謀」
  10. AOA智珉刪除爆瘦照片！加發3張「5字」親自回應粉絲了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366