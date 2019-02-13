梅根嫁皇室1年「懷孕7月還在被罵」　喬治克隆尼火大幫出頭

記者傅家妤／綜合報導

女星梅根馬克爾（Meghan Markle）尚未嫁給哈利王子（Prince Harry）就頻頻被爆出與家人不和等負面新聞，即便現在兩人已經完婚，她也已經懷孕7月，依舊一直被爆出難搞、與凱特妯娌不合等，是非不斷。近日巨星喬治克隆尼（George Clooney）看不下去，公開為她抱不平，要大家放過這個懷孕7月的孕婦。

▲喬治克隆尼替梅根王妃抱不平。（圖／路透社、達志影像）

喬治克隆尼的妻子艾默阿拉穆丁（Amal Alamuddin）與梅根王妃一直都是非常要好的朋友，兩人相識多年，一直都是絕佳閨蜜，結婚後4人也經常一起聚會，哈利王子與喬治克隆尼也變成好友，先前更有傳梅根已經選定喬治克隆尼夫婦，當肚裡小孩的乾爹乾媽，足見4人深厚情誼。

▲喬治克隆尼夫婦替哈利王子夫婦是好友。（圖／路透社）

近日喬治克隆尼出席新片發布會，忍不住發聲為梅根抱不平，事情的源起可能就是，近日《每日郵報》公開了一封梅根寫給父親的信，這封信是由梅根的74歲父親湯馬士（Thomas Markle）提供，信中內容是梅根指責父親對媒體做出不實爆料，而這封信也引起了軒然大波。

▲梅根馬克爾寫給父親的信件被公開，掀起不少風波。（圖／路透社）

對此，喬治克隆尼表示：「梅根無論去哪，都被媒體追著跑，她被跟蹤又被詆毀，她是一個懷有7月身孕的女人，這樣不斷被跟蹤及詆毀，就會像戴安娜王妃一樣，這只會讓歷史重演，我們都知道最後戴安娜王妃的結局如何。」認為媒體將信件內容公開，是非常不負責任的舉動。

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