陳喬恩抓「零鼻孔面具」遮臉！　一戴上…撞臉格魯特了

記者傅家妤／綜合報導

藝人陳喬恩最新古裝大劇《獨孤皇后》一開播，就掀起不少關注，討論度居高不下，其中她在首集戴著面具救人的片段，更是掀起不少熱議，她戴面具的模樣，被網友笑言撞臉《星際異攻隊》的「格魯特」，連她本人也忍不住發文自嘲一番，逗樂粉絲。

▲陳喬恩在《獨孤皇后》所戴的面具被網友吐槽像「格魯特」。（圖／《星際異攻隊》劇照、翻攝自騰訊／《獨孤皇后》）

《獨孤皇后》11日首播，一次播出10集，劇中男女主角的感情線進展神速，兩人在第10集就已經圓房、發糖，讓劇迷看得非常過癮。然而第一集「獨孤伽羅」陳喬恩和「楊堅」陳曉合作救人，雖然兩人只是初相識，但在救人的過程中，已經非常有默契，配合得天衣無縫。

▲陳曉從面具攤抓了兩個看似木質的面具。（圖／翻攝自騰訊／《獨孤皇后》）

不過，最引人注目的是，在陳喬恩衝去救人前，陳曉擔心兩人被認出，隨手拿了兩個面具戴上，由於看似木質的面具看起來非常詭異，成為一大笑點，有部分網友吐槽：「這應該是古裝劇中最醜的面具了，看起來還有點驚悚感」、「像燒傷的人」，也有不少網友關心面具上沒有留孔，要演員如何呼吸，各種吐槽讓人笑翻。

▲陳曉與陳喬恩戴著面具去救人。（圖／翻攝自騰訊／《獨孤皇后》）

最後，連陳喬恩本人也被釣出回應，她在微博上曬出自己戴著面具的畫面，笑言：「沒有鼻子，就不嚴肅了嗎？」還放上《星際異攻隊》的「格魯特」及鹹蛋超人的照片示意。隨後她個人作室也加入吐槽行列：「伽羅的面具…？格魯特是你嗎？」掀起不少熱議。

▲陳喬恩與工作室都分別發文。（圖／翻攝自微博／陳喬恩、陳喬恩工作室）