《步步驚心》十三爺當爸了！　老婆情人節送「小情敵」

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星袁弘在《步步驚心》中飾演有情有義的「十三爺」走紅，2016年與女星張歆藝在德國古堡完婚，去年8月開心宣布老婆喜訊，就在2月14日這天，他在微博上報喜，稱老婆在情人節這天，老婆送了自己一個「小情敵」，喜訊一出，大家紛紛送上祝福。

▲袁弘當爸了。（圖／翻攝自微博／袁弘）

袁弘在微博上曬出兒子的照片，只見寶寶穿著的衣服上寫著：「Ladies，I have arrived（女士們，我來囉）」，非常逗趣，他開心宣布兒子的到來，而老婆張歆藝也隨即轉發該則發文：「我努努力，再給你送個『小情人』。」承諾會追生二胎，小倆口非常甜蜜。

▲張歆藝答應追生二胎。（圖／翻攝自微博／張歆藝）

喜訊一出，粉絲在底下留言恭賀，「天啊，終於等到小王子了」、「幸福的一家三口，恭喜二姐喜提小情人」，許多圈內好友也隨即獻上祝福，袁弘多年老友兼伴郎胡歌，也難得被釣出喊話：「小袁，你終於來啦！」沒想到下秒再度被網友催婚，「老友都當爸爸了，什麼時候等到你結婚」、「什麼時候可以看到小胡」，再度掀起熱議。

▲袁弘好友胡歌也送上祝福。（圖／翻攝自微博／胡歌、蘿貝貝）

事實上，張歆藝在3天前曾曬出與老公的合照，秀出9月大孕肚，稱非常感謝老公在自己懷孕期間的陪伴，甚至到了懷孕後期，袁弘還特別推掉所有的工作，專心陪伴在她的身邊，讓她非常感動：「只要可以讓我開心，他怎樣都可以，這些照片都是美好的記憶和見證，謝謝你愛我！」足見夫妻倆的好感情。

▲張歆藝3天前發文告白老公。（圖／翻攝自微博／張歆藝）