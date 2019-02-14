ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《步步驚心》十三爺當爸了！　老婆情人節送「小情敵」

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星袁弘在《步步驚心》中飾演有情有義的「十三爺」走紅，2016年與女星張歆藝在德國古堡完婚，去年8月開心宣布老婆喜訊，就在2月14日這天，他在微博上報喜，稱老婆在情人節這天，老婆送了自己一個「小情敵」，喜訊一出，大家紛紛送上祝福。

▲▼袁弘。（圖／翻攝自微博／袁弘、胡歌）

▲袁弘當爸了。（圖／翻攝自微博／袁弘）

袁弘在微博上曬出兒子的照片，只見寶寶穿著的衣服上寫著：「Ladies，I have arrived（女士們，我來囉）」，非常逗趣，他開心宣布兒子的到來，而老婆張歆藝也隨即轉發該則發文：「我努努力，再給你送個『小情人』。」承諾會追生二胎，小倆口非常甜蜜。

▲▼袁弘。（圖／翻攝自微博／袁弘、胡歌）

▲張歆藝答應追生二胎。（圖／翻攝自微博／張歆藝）

喜訊一出，粉絲在底下留言恭賀，「天啊，終於等到小王子了」、「幸福的一家三口，恭喜二姐喜提小情人」，許多圈內好友也隨即獻上祝福，袁弘多年老友兼伴郎胡歌，也難得被釣出喊話：「小袁，你終於來啦！」沒想到下秒再度被網友催婚，「老友都當爸爸了，什麼時候等到你結婚」、「什麼時候可以看到小胡」，再度掀起熱議。

▲▼袁弘。（圖／翻攝自微博／袁弘、胡歌）

▲▼袁弘。（圖／翻攝自微博／袁弘、胡歌）

▲袁弘好友胡歌也送上祝福。（圖／翻攝自微博／胡歌、蘿貝貝）

事實上，張歆藝在3天前曾曬出與老公的合照，秀出9月大孕肚，稱非常感謝老公在自己懷孕期間的陪伴，甚至到了懷孕後期，袁弘還特別推掉所有的工作，專心陪伴在她的身邊，讓她非常感動：「只要可以讓我開心，他怎樣都可以，這些照片都是美好的記憶和見證，謝謝你愛我！」足見夫妻倆的好感情。

▲▼張歆藝。（圖／翻攝自微博／張歆藝）

▲張歆藝3天前發文告白老公。（圖／翻攝自微博／張歆藝）

水桶腰阿柴咬飯碗怒摔 眼神死瞪奴才：啊晚餐勒！？

推薦閱讀

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚！　李易：我跟小月就是妳台灣的家人

她19歲第一次太緊張！　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」…留陰影34年不敢結婚　

李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛

賴琳恩情人節半裸床照閃爆❤　嬌嗔：不想起床…陳乃榮「閨房情趣」甜炸

第一次在夫家過年！　貝童彤「見婆婆起爭執」半夜偷哭：好想回娘家

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大回擊酸民：取關我啊Bitch

恭喜！HowHow預告登記結婚　鄧福如「情人節早上變陳太太」

哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了

許維恩情人節公開婚紗照！　「希望你成熟穩重」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚！　李易：我跟小月就是妳台灣的家人

她19歲第一次太緊張！　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」…留陰影34年不敢結婚　

李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛

賴琳恩情人節半裸床照閃爆❤　嬌嗔：不想起床…陳乃榮「閨房情趣」甜炸

第一次在夫家過年！　貝童彤「見婆婆起爭執」半夜偷哭：好想回娘家

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大回擊酸民：取關我啊Bitch

恭喜！HowHow預告登記結婚　鄧福如「情人節早上變陳太太」

哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了

許維恩情人節公開婚紗照！　「希望你成熟穩重」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

袁弘, 張歆藝, 步步驚心, 胡歌

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 屈中恆讀國光「全校最矮」考上華岡不去背後有洋蔥！
  2. iKON第一對偶像CP破局！女方秒認完...YG聲明粉絲全傻了
  3. 離婚4年…白百何「外套護肚」飄孕味　小鮮肉陪上婦產科！
  4. 獨家／14年首破例！SJ封面照「只放藝聲一人」　東海操刀攝影
  5. 終於等到！周曉涵摟腰輕吻　周孝安露甜笑：她嘴很軟
  6. 張柏芝曬豪宅「神秘男聲」入鏡了！　情人節前夕PO影片冒亮點
  7. 男星高宇橋首拍床戲「僵了」！導演看不下去...後面幫忙推
  8. 韓女星KTV被捕獲！　鐵肺飆唱《死了都要愛》...她驚：韓演藝圈真難混
  9. 獨／林舒語打催生「產程超前」　護士緊張：前個產婦還在生
  10. 《步步驚心》十三爺當爸了！　老婆情人節送「小情敵」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366